Тарифний план Київстару доступний зі знижкою 35%: хто може заощадити на зв’язку

Дві дівчини на вулиці з телефонами. Фото: Новини.LIVE

Абоненти Київстару можуть підключити тарифний план за 260 грн на місяць. Проте необхідно виконати кілька умов, щоб отримати низьку ціну. Пакет послуг доступний лише для корпоративних клієнтів, які мігрували з переплати або замовили бізнес-тариф на новий номер. Мобільний оператор надає знижку 35% на перші шість місяців обслуговування.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

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Бюджетний тарифний план Київстару

Нові клієнти мобільного оператора можуть обрати пакет послуг під назвою "На зв'язку", стандартна вартість якого — 400 грн на місяць. Акційна пропозиція передбачає зниження ціни до 260 грн. Пів року абоненти будуть платити на 35% менше. За свої гроші вони отримають:

50 ГБ трафіку (з них 13 ГБ діють у роумінгу);

фіксований інтернет на швидкості до 300 Мбіт/с;

2 000 хвилин на дзвінки по Україні;

200 хвилин на розмови з абонентами інших країн;

200 SMS;

SIM для другого телефона;

SIM для планшета;

два додаткові номери.

Також передбачена одна Суперсила на вибір. Клієнти можуть підключити Київстар ТБ, Helsi, WOG, Відео на ходу, Соцмережі та месенджери, 5 ГБ у роумінгу. За додаткові сервіси та послуги у вигляді Суперсили платити не потрібно.

Хто отримає знижку від Київстару

За умовами спеціальної пропозиції знижка у розмірі 35% на перші шість місяців обслуговування надається новим абонентам, а саме юридичним особам і ФОП, які раніше не користувалися корпоративними тарифними планами від Київстару.

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"Перша плата за тариф знімається одразу в повному обсязі. Далі плата зніматиметься щодня рівними частинами впродовж календарного місяця", — пояснили в компанії.

Послуга "Відстрочка платежу" допоможе користуватися хвилинами на розмови, мобільним інтернетом та іншими сервісами безплатно, якщо в день оплати тарифного плану не вистачає коштів на рахунку. Пізніше можна буде внести повний платіж без комісії.

Варто уточнити про тарифікацію хвилин: після використання пакетного наповнення почне діяти безлім на номери Київстару. Щоб розмовляти з абонентами інших мобільних операторів по Україні, необхідно платити півтори гривні за кожну хвилину.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які тарифні плани можуть підключити пенсіонери у вересні 2026 року. Ми дізналися про актуальні пропозиції від Київстару, Vodafone та lifecell. Вартість обслуговування стартує від 190 грн на місяць із достатнім наповненням.

Також Новини.LIVE розповідали, що Київстар попередив про зміни з 1 вересня. Мобільний оператор забезпечив абонентів двох тарифних планів більшою кількістю хвилин на розмови та SMS. Водночас за послугу YouTube Premium доведеться платити 159 грн щомісяця.