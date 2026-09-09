Тарифные планы Vodafone закроют для абонентов: что изменится с 15 сентября

Магазин Vodafone в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Абонентов популярного мобильного оператора Украины предупредили об изменениях в условиях обслуживания с 15 сентября 2026 года. Vodafone планирует обновить линейку тарифных планов для IoT-устройств, закрыв действующие пакеты услуг для подключений. В то же время клиентов, которые уже пользуются этими предложениями, нововведения не затронут.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Vodafone.

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Изменения для абонентов Vodafone

Компания предупредила о закрытии действующих тарифных планов для IoT-решений. С 15 сентября украинцы не смогут подключиться или перейти на старые пакеты услуг. Но мобильный оператор предложит обновленную линейку, которая учтет различные сценарии использования IoT-устройств.

"Будут решения как для оборудования с небольшими объемами передачи данных, так и для устройств, требующих значительных объемов интернета. Новые тарифы также будут включать пакеты для работы в Украине и международном роуминге", — уточнили представители Vodafone.

Те абоненты, которые используют нынешнюю линейку IoT-тарифов, будут и в дальнейшем обслуживаться на стандартных условиях. Пока неизвестно, изменится ли стоимость услуг с 15 сентября и какое наполнение будут включать в себя новые предложения от мобильного оператора.

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Сколько стоят тарифы для IoT-решений

На выбор клиентов — шесть тарифных планов линейки Vodafone IoT стоимостью от 24 до 500 грн. Новые корпоративные абоненты, в частности ФЛП и юридические лица, получают скидку 50% в течение 12 месяцев. По состоянию на среду, 9 сентября, цены находятся на таком уровне:

IoT Start — 24 грн;

IoT L — 35 грн;

IoT Pro — 50 грн;

IoT Max — 100 грн;

IoT Streaming — 250 грн;

IoT Unlim — 500 грн.

Не все украинцы понимают, что такое IoT-тарифы и чем они отличаются от обычных мобильных пакетов услуг. Их используют для специальных SIM-карт в электронных устройствах и оборудовании, а не в смартфонах, дабы обеспечить автоматический обмен данными между различными системами.

Речь идет, например, о GPS-трекерах, "умных" счетчиках воды/газа/электроэнергии, POS-терминалах, датчиках температуры, охранных и противопожарных сигнализациях и пр. Такие тарифные планы стоят гораздо дешевле, чем традиционные, поскольку включают минимальные объемы услуг, которых хватит для выполнения конкретной задачи.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, как абоненты Киевстара могут платить меньше за тарифные планы. Подключив пакеты услуг "ВСЕ ВМЕСТЕ" с домашним интернетом, телевидением и мобильной связью, можно существенно сэкономить. Ведь не приходится отдельно платить за каждый сервис.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие тарифные планы выгодно подключить пенсионерам в сентябре. Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают варианты на любой кошелек, но с достаточным наполнением. Самый дешевый вариант — пакет услуг "Турбота" от lifecell за 190 грн в месяц.