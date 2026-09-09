Тарифні плани Vodafone закриють для абонентів: що зміниться з 15 вересня

Магазин Vodafone у Києві. Фото: Новини.LIVE

Абонентів популярного мобільного оператора України попередили про зміни в умовах обслуговування з 15 вересня 2026 року. Vodafone планує оновити лінійку тарифних планів для IoT-пристроїв, закривши діючі пакети послуг для підключень. Водночас клієнтів, які вже користуються пропозиціями, нововведення не торкнуться.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Vodafone.

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Зміни для абонентів Vodafone

Компанія попередила про закриття поточних тарифних планів для IoT-рішень. З 15 вересня українці не зможуть підключити або перейти на старі пакети послуг. Водночас мобільний оператор запропонує оновлену лінійку, яка врахує різні сценарії використання IoT-пристроїв.

"Будуть рішення як для обладнання з невеликими обсягами передачі даних, так і для пристроїв, що потребують значних обсягів інтернету. Нові тарифи також включатимуть пакети для роботи в Україні та міжнародному роумінгу", — уточнили представники Vodafone.

Тих абоненти, які використовують нинішню лінійку IoT-тарифів, будуть надалі обслуговувати на стандартних умовах. Наразі невідомо, чи зміниться вартість послуг з 15 вересня та яке наповнення включатимуть нові пропозиції від мобільного оператора.

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Скільки коштують тарифи для IoT-рішень

На вибір клієнтів — шість тарифних планів лінійки Vodafone IoT вартістю від 24 до 500 грн. Нові корпоративні абоненти, зокрема ФОП та юридичні особи, отримують знижку 50% протягом 12 місяців. Станом на середу, 9 вересня, ціни перебувають на такому рівні:

IoT Start — 24 грн;

IoT L — 35 грн;

IoT Pro — 50 грн;

IoT Max — 100 грн;

IoT Streaming — 250 грн;

IoT Unlim — 500 грн.

Не всі українці розуміють, що таке IoT-тарифи і чим вони відрізняються від звичайних мобільних пакетів послуг. Їх використовують для спеціальних SIM-карт в електронних пристроях та обладнанні, а не смартфонах, аби забезпечити автоматичний обмін даними між різними системами.

Йдеться, наприклад, про GPS-трекери, "розумні" лічильники води/газу/електроенергії, POS-термінали, датчики температури, охоронні та протипожежні сигналізації тощо. Такі тарифні плани коштують набагато дешевше, ніж традиційні, оскільки включають мінімальні обсяги послуг, яких вистачить на виконання конкретної задачі.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, як абоненти Київстару можуть платити менше за тарифні плани. Підключивши пакети послуг "ВСЕ РАЗОМ" із домашнім інтернетом, телебаченням і мобільним зв'язком, виходить суттєво економити. Адже не доводиться окремо платити за кожен сервіс.

Також Новини.LIVE розповідали, які тарифні плани вигідно підключити пенсіонерам у вересні. Київстар, Vodafone та lifecell надають пропозиції на різний гаманець, але з достатнім наповненням. Найдешевший варіант — пакет послуг "Турбота" від lifecell за 190 грн на місяць.