Бюджетні тарифні плани Київстару: що підключити у вересні для економії коштів

Жінка з телефоном у руках. Фото: Новини.LIVE

Абоненти мобільних операторів можуть заощаджувати на зв'язку, користуючись акційними пропозиціями та знижками. Зокрема Київстар передбачив зниження витрат для клієнтів, які вперше підключили тарифні плани "ВСЕ РАЗОМ". По-перше, вони коштують всього 200 грн протягом перших трьох місяців обслуговування, по-друге — дозволяють не платити за послуги окремо.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

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Знижки на тарифні плани "ВСЕ РАЗОМ"

До 31 грудня 2026 року абоненти мобільного оператора можуть активувати Домашній Інтернет, мобільний зв'язок і Київстар ТБ в одному пакеті послуг зі знижкою на перші три місяці використання. Доведеться платити всього 200 грн/міс., а після завершення акційного періоду вартість перебуватиме на такому рівні:

ВСЕ РАЗОМ Перевага — 250 грн/міс.;

ВСЕ РАЗОМ Легкий — 450 грн/міс.;

ВСЕ РАЗОМ Крутий — 550 грн/міс.

Абонентам надається Домашній Інтернет, мобільний трафік, безлім у мережі, дзвінки на інші номери по Україні та за кордон, SMS, Суперсили на вибір. Таким чином, не доводиться платити за базові сервіси окремо, оскільки все включено в один тарифний план.

Скільки економлять абоненти Київстару

Не всі клієнти оператора можуть знати про існування об'єднаного тарифного плану. Вони підключають окремі пропозиції для отримання доступу до інтернету, телебачення тощо і змушені оплачувати кожен сервіс із різних рахунків. Такий підхід важко назвати економним.

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"Наприклад, у вас підключений тариф мобільного зв’язку ВСЕ РАЗОМ Легкий (за 450 грн/4 тижні) і окремо тариф Домашнього Інтернету (за 250 грн/міс.), а також Київстар ТБ Сімейний (за 150 грн/міс.). Разом — 850 грн/міс.", — змоделювали ситуацію в компанії.

Але якщо підключити тарифний план "ВСЕ РАЗОМ Легкий" з об'єднаним мобільним зв'язком і Домашнім Інтернетом, клієнти отримають аналогічний обсяг послуг, однак платитимуть всього 450 грн/міс. Так вийде регулярно заощаджувати 400 грн.

А Київстар ТБ можна активувати як Суперсилу без додаткової плати. Це дозволить зручніше керувати коштами, оскільки вистачить однієї оплати на місяць з номера телефону.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що абоненти Київстару можуть підключити тарифний план зі знижкою 35%. Його стандартна вартість — 400 грн/міс. Пропозиція дозволить економити 140 грн щомісяця, при цьому наповнення пакета послуг не зміниться.

Також Новини.LIVE розповідали, які тарифні плани можуть вигідно підключити пенсіонери у вересні 2026 року. Київстар, Vodafone та lifecell запропонували абонентам пакети послуг із різним наповненням. Ми дізналися, скільки доведеться заплатити за доступні варіанти.