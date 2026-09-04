Бюджетні тарифні плани Київстару: що підключити у вересні для економії коштів

Неочевидний спосіб економії: як клієнтам Київстару платити менше за послуги
Абоненти мобільних операторів можуть заощаджувати на зв'язку, користуючись акційними пропозиціями та знижками. Зокрема Київстар передбачив зниження витрат для клієнтів, які вперше підключили тарифні плани "ВСЕ РАЗОМ". По-перше, вони коштують всього 200 грн протягом перших трьох місяців обслуговування, по-друге — дозволяють не платити за послуги окремо.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.
Знижки на тарифні плани "ВСЕ РАЗОМ"
До 31 грудня 2026 року абоненти мобільного оператора можуть активувати Домашній Інтернет, мобільний зв'язок і Київстар ТБ в одному пакеті послуг зі знижкою на перші три місяці використання. Доведеться платити всього 200 грн/міс., а після завершення акційного періоду вартість перебуватиме на такому рівні:
- ВСЕ РАЗОМ Перевага — 250 грн/міс.;
- ВСЕ РАЗОМ Легкий — 450 грн/міс.;
- ВСЕ РАЗОМ Крутий — 550 грн/міс.
Абонентам надається Домашній Інтернет, мобільний трафік, безлім у мережі, дзвінки на інші номери по Україні та за кордон, SMS, Суперсили на вибір. Таким чином, не доводиться платити за базові сервіси окремо, оскільки все включено в один тарифний план.
Скільки економлять абоненти Київстару
Не всі клієнти оператора можуть знати про існування об'єднаного тарифного плану. Вони підключають окремі пропозиції для отримання доступу до інтернету, телебачення тощо і змушені оплачувати кожен сервіс із різних рахунків. Такий підхід важко назвати економним.
"Наприклад, у вас підключений тариф мобільного зв’язку ВСЕ РАЗОМ Легкий (за 450 грн/4 тижні) і окремо тариф Домашнього Інтернету (за 250 грн/міс.), а також Київстар ТБ Сімейний (за 150 грн/міс.). Разом — 850 грн/міс.", — змоделювали ситуацію в компанії.
Але якщо підключити тарифний план "ВСЕ РАЗОМ Легкий" з об'єднаним мобільним зв'язком і Домашнім Інтернетом, клієнти отримають аналогічний обсяг послуг, однак платитимуть всього 450 грн/міс. Так вийде регулярно заощаджувати 400 грн.
А Київстар ТБ можна активувати як Суперсилу без додаткової плати. Це дозволить зручніше керувати коштами, оскільки вистачить однієї оплати на місяць з номера телефону.
Що ще варто знати українцям
Раніше Новини.LIVE писали, що абоненти Київстару можуть підключити тарифний план зі знижкою 35%. Його стандартна вартість — 400 грн/міс. Пропозиція дозволить економити 140 грн щомісяця, при цьому наповнення пакета послуг не зміниться.
Також Новини.LIVE розповідали, які тарифні плани можуть вигідно підключити пенсіонери у вересні 2026 року. Київстар, Vodafone та lifecell запропонували абонентам пакети послуг із різним наповненням. Ми дізналися, скільки доведеться заплатити за доступні варіанти.