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Главная Экономика Неочевидный способ экономии: как клиентам Киевстар платить меньше за услуги

Неочевидный способ экономии: как клиентам Киевстар платить меньше за услуги

Ua ru
4 сентября 2026 19:10
Бюджетные тарифные планы Киевстара: что подключить в сентябре для экономии денег
Женщина с телефоном у руках. Фото: Новини.LIVE

Абоненты мобильных операторов могут экономить на связи, используя акционные предложения и скидки. В частности Киевстар предусмотрел снижение расходов для клиентов, впервые подключивших тарифные планы "ВСЕ РАЗОМ". Во-первых, они стоят всего 200 грн в течение первых трех месяцев обслуживания, во-вторых — позволяют не платить за услуги в отдельности.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

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Скидки на тарифные планы "ВСЕ РАЗОМ"

До 31 декабря 2026 года абоненты мобильного оператора могут активировать Домашний Интернет, мобильную связь и Киевстар ТВ в одном пакете услуг со скидкой на первые три месяца использования. Придется платить всего 200 грн/мес., а по завершении акционного периода стоимость будет находится на таком уровне:

  • ВСЕ РАЗОМ Перевага — 250 грн/мес.;
  • ВСЕ РАЗОМ Легкий — 450 грн/мес.;
  • ВСЕ РАЗОМ Крутий — 550 грн/мес.

Абонентам предоставляется Домашний Интернет, мобильный трафик, безлим в сети, звонки на другие номера по Украине и за границу, SMS, Суперсилы по выбору. Таким образом, не приходится платить за базовые сервисы по отдельности, поскольку все включено в один тарифный план.

Сколько экономят абоненты Киевстара

Не все клиенты оператора могут знать о существовании объединенного тарифного плана. Они подключают отдельные предложения для получения доступа к интернету, телевидению и вынуждены оплачивать каждый сервис с разных счетов. Такой подход трудно назвать экономным.

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"Например, у вас подключен тариф мобильной связи ВСЕ РАЗОМ Легкий (за 450 грн/4 недели) и отдельно тариф Домашнего Интернета (за 250 грн/мес.), а также Киевстар ТВ Семейный (за 150 грн/мес.). Итого — 850 грн/мес.", — смоделировали ситуацию в компании.

Но если подключить тарифный план "ВСЕ РАЗОМ Легкий" с объединенной мобильной связью и Домашним Интернетом, клиенты получат аналогичный объем услуг, однако будут платить всего 450 грн/мес. Так получится регулярно экономить 400 грн.

А Киевстаре ТВ можно активировать как Суперсилу без дополнительной платы. Это позволит удобнее управлять денежными средствами, поскольку хватит одной оплаты в месяц с номера телефона.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что абоненты Киевстара могут подключить тарифный план со скидкой 35%. Его стандартная стоимость — 400 грн/мес. Предложение позволит экономить 140 грн ежемесячно, при этом наполнение пакета услуг не изменится.

Также Новини.LIVE говорили, какие тарифные планы могут выгодно подключить пенсионеры в сентябре 2026 года. Киевстар, Vodafone и lifecell предложили абонентам пакеты услуг с разным наполнением. Мы узнали, сколько придется заплатить за доступные варианты.

экономия Киевстар мобильный интернет мобильный оператор мобильная связь
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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