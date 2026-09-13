Самый дешевый тарифный план Киевстара для всех абонентов: сколько стоит и что включает

Девушка с телефоном у руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут выбирать тарифные планы для мобильной связи на разный кошелек. Абонентам Киевстара предложили немало пакетов услуг с достаточным наполнением. Некоторые даже стоят 220-250 грн без скидок. Однако подключение доступно отдельным категориям граждан, а не всем клиентам оператора. Мы узнали, за какой тарифный план нужно платить меньше без дополнительных условий.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

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Самый дешевый тарифный план Киевстара

Если не обращать внимание на пакеты услуг, для подключения которых необходимо отвечать конкретным требованиям, то самым дешевым в сентябре 2026 года будет тарифный план Киевстара "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Контракт". Он стоит 370 грн/мес. и включает такое наполнение:

40 ГБ трафика (из них 15 ГБ действуют в роуминге);

безлим на звонки в сети;

300 минут на разговоры по Украине и за границей;

300 SMS;

Домашний Интернет на скорости до 300 Мбит/с.

Также в пакет входят две суперсилы без доплат по выбору. Абоненты могут активировать услуги "Есть связь", "Дополнительный номер", "Видео на ходу", "Соцсети и мессенджеры", подключить, Киевстар ТВ, SIM для второго телефона или дополнительно 5 ГБ в роуминге, а также получить бонусы в Uklon, Helsi и WOG.

Бюджетные тарифные планы с условиями

Некоторые категории абонентов могут платить за мобильную связь гораздо меньше, поскольку Киевстар запустил отдельные предложения с выгодными условиями. Например, пенсионеров от 60 лет и лиц с инвалидностью обеспечили тарифным планом "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" за 220 грн/мес.

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Родители, опекуны и попечители детей от 6 до 16 лет могут подключить на номер несовершеннолетнего специальный пакет услуг за 270 грн/мес., включающий 20 ГБ трафика, безлим на звонки в сети, 300 минут на разговоры по Украине и 50 SMS.

Всего 250 грн/мес. или 200 грн в течение первых трех месяцев обслуживания платят абоненты тарифного плана "ВСЕ ВМЕСТЕ Перевага". Он включает все стандартные сервисы, даже Киевстар ТВ, но доступный только новым пользователям Домашнего Интернета.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, как абонентам Киевстара экономить на услугах связи. Мобильный оператор предлагает подключение акционного тарифного плана стоимостью 200 грн на три месяца обслуживания. Клиенты получают достаточное наполнение и могут не переплачивать.

Также Новини.LIVE рассказывали, какой тарифный план Киевстара стоит на 35% меньше. Активация доступна лишь корпоративным абонентам. За 260 грн они получают 50 ГБ трафика (из них 13 ГБ действуют в роуминге), фиксированный интернет на скорости до 300 Мбит/с и 2 000 минут на звонки.