Тарифні плани Vodafone до 400 грн на місяць: яку нову лінійку запропонували абонентам

Магазин Vodafone у Києві. Фото: Google Maps

Один із популярних мобільних операторів України запустив нову лінійку тарифних планів. Vodafone передбачив спеціальні пропозиції для корпоративних абонентів, яким потрібні IoT-рішення. Замість попередніх шести пакетів послуг доступними стали чотири. Ми розібралися, чи змінилося наповнення тарифних планів, враховуючи цінове оновлення.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Vodafone.

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Скільки коштують нові тарифні плани від Vodafone

ФОП та юридичні особи можуть підключити один із нових пакетів послуг, призначених для керування IoT-пристроями. Йдеться про різні сценарії: від системи безпеки та приймання безготівкових платежів до датчиків і моніторингу житлового приміщення.

Нова лінійка IoT-тарифів передбачає такі пропозиції (стали доступні з 15 вересня 2026 року):

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IoT Mini — 48 грн/міс.;

IoT Base — 75 грн/міс.;

IoT Plus — 100 грн/міс.;

IoT Ultra — 400 грн/міс.

Попередні пакети послуг коштували від 24 до 500 грн/міс., однак для нових користувачів запровадили знижку 50% на 12 місяців обслуговування. Наразі акцію продовжили, тому корпоративні клієнти платитимуть від 24 до 200 грн/міс. протягом року.

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"Нова лінійка може використовуватися для POS-терміналів, систем моніторингу та безпеки, транспортних рішень, датчиків, телеметрії та іншого обладнання, що потребує передачі даних через мобільну мережу", — уточнили в компанії.

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Що включають IoT-тарифи від Vodafone

Оператор змінив не лише вартість, але й наповнення, збільшивши обсяги трафіку, кількість SMS і хвилин на розмови. Також доступна передача даних CSD в Україні та зоні ЄС+ (охоплює 32 держави), окремий пакет інтернету в країнах зони "Доступний роумінг IoT" (всього 14 держав).

Загалом абоненти можуть обрати пропозицію з найбільш оптимальними умовами залежно від потреби своїх пристроїв:

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IoT Mini — 30 МБ в Україні та 32 країнах, 20 МБ у 14 країнах, 30 хвилин CSD та 30 SMS;

IoT Base — 400 МБ в Україні та 32 країнах, 20 МБ у 14 країнах, 300 хвилин CSD та 50 SMS;

IoT Plus — 5 000 МБ в Україні та 32 країнах, 20 МБ у 14 країнах, 350 хвилин CSD та 100 SMS;

IoT Ultra — безлімітний інтернет в Україні, 13 ГБ у 32 країнах, 20 МБ у 14 країнах, 400 хвилин CSD та 100 SMS.

Для зручного керування номерами, перевірки залишку наповнення та активації нових послуг варто використовувати платформу My Vodafone IoT. Здійснити міграцію з IoT-тарифів на передплачену форму обслуговування неможливо.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Київстар запропонував абонентам вигідну акцію під назвою "Будь онлайн". Вона передбачає використання соціальних мереж і месенджерів без витрат інтернет-трафіку. Тобто клієнти мобільного оператора можуть заощаджувати наповнення пакета послуг.

Також Новини.LIVE розповідали про вигідні тарифні плани для пенсіонерів у вересні 2026 року. Київстар, Vodafone та lifecell запровадили пакети послуг на різний гаманець. Деякі оператори навіть запустили спеціальні пропозиції зі зниженою вартістю, доступні лише людям похилого віку.