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Головна Економіка Vodafone запустив нову лінійку тарифних планів: які ціни та що включають

Vodafone запустив нову лінійку тарифних планів: які ціни та що включають

Ua ru
15 вересня 2026 18:15
Тарифні плани Vodafone до 400 грн на місяць: яку нову лінійку запропонували абонентам
Магазин Vodafone у Києві. Фото: Google Maps

Один із популярних мобільних операторів України запустив нову лінійку тарифних планів. Vodafone передбачив спеціальні пропозиції для корпоративних абонентів, яким потрібні IoT-рішення. Замість попередніх шести пакетів послуг доступними стали чотири. Ми розібралися, чи змінилося наповнення тарифних планів, враховуючи цінове оновлення.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Vodafone.

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Скільки коштують нові тарифні плани від Vodafone

ФОП та юридичні особи можуть підключити один із нових пакетів послуг, призначених для керування IoT-пристроями. Йдеться про різні сценарії: від системи безпеки та приймання безготівкових платежів до датчиків і моніторингу житлового приміщення.

Нова лінійка IoT-тарифів передбачає такі пропозиції (стали доступні з 15 вересня 2026 року):

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  • IoT Mini — 48 грн/міс.;
  • IoT Base — 75 грн/міс.;
  • IoT Plus — 100 грн/міс.;
  • IoT Ultra — 400 грн/міс.

Попередні пакети послуг коштували від 24 до 500 грн/міс., однак для нових користувачів запровадили знижку 50% на 12 місяців обслуговування. Наразі акцію продовжили, тому корпоративні клієнти платитимуть від 24 до 200 грн/міс. протягом року.

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"Нова лінійка може використовуватися для POS-терміналів, систем моніторингу та безпеки, транспортних рішень, датчиків, телеметрії та іншого обладнання, що потребує передачі даних через мобільну мережу", — уточнили в компанії.

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Що включають IoT-тарифи від Vodafone

Оператор змінив не лише вартість, але й наповнення, збільшивши обсяги трафіку, кількість SMS і хвилин на розмови. Також доступна передача даних CSD в Україні та зоні ЄС+ (охоплює 32 держави), окремий пакет інтернету в країнах зони "Доступний роумінг IoT" (всього 14 держав).

Загалом абоненти можуть обрати пропозицію з найбільш оптимальними умовами залежно від потреби своїх пристроїв:

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  • IoT Mini — 30 МБ в Україні та 32 країнах, 20 МБ у 14 країнах, 30 хвилин CSD та 30 SMS;
  • IoT Base — 400 МБ в Україні та 32 країнах, 20 МБ у 14 країнах, 300 хвилин CSD та 50 SMS;
  • IoT Plus — 5 000 МБ в Україні та 32 країнах, 20 МБ у 14 країнах, 350 хвилин CSD та 100 SMS;
  • IoT Ultra — безлімітний інтернет в Україні, 13 ГБ у 32 країнах, 20 МБ у 14 країнах, 400 хвилин CSD та 100 SMS.

Для зручного керування номерами, перевірки залишку наповнення та активації нових послуг варто використовувати платформу My Vodafone IoT. Здійснити міграцію з IoT-тарифів на передплачену форму обслуговування неможливо.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Київстар запропонував абонентам вигідну акцію під назвою "Будь онлайн". Вона передбачає використання соціальних мереж і месенджерів без витрат інтернет-трафіку. Тобто клієнти мобільного оператора можуть заощаджувати наповнення пакета послуг.

Також Новини.LIVE розповідали про вигідні тарифні плани для пенсіонерів у вересні 2026 року. Київстар, Vodafone та lifecell запровадили пакети послуг на різний гаманець. Деякі оператори навіть запустили спеціальні пропозиції зі зниженою вартістю, доступні лише людям похилого віку.

Vodafone ціни мобільний оператор пристрій мобільний зв'язок
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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