Тарифные планы Vodafone до 400 грн в месяц: какую новую линейку предложили абонентам

Магазин Vodafone в Киеве. Фото: Google Maps

Один из популярных мобильных операторов Украины запустил новую линейку тарифных планов. Vodafone подготовил специальные предложения для корпоративных абонентов, которым требуются IoT-решения. Вместо прежних шести пакетов услуг теперь доступны четыре. Мы разобрались, изменилось ли содержание тарифных планов с учетом обновления цен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Vodafone.

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Сколько стоят новые тарифные планы от Vodafone

ФЛП и юридические лица могут подключить один из новых пакетов услуг, предназначенных для управления IoT-устройствами. Речь идет о различных сценариях: от систем безопасности и приема безналичных платежей до датчиков и мониторинга жилых помещений.

Новая линейка IoT-тарифов предусматривает такие предложения (стали доступны с 15 сентября 2026 года):

IoT Mini — 48 грн/мес.;

IoT Base — 75 грн/мес.;

IoT Plus — 100 грн/мес.;

IoT Ultra — 400 грн/мес.

Прежние пакеты услуг стоили от 24 до 500 грн/мес., однако для новых пользователей ввели скидку 50% на 12 месяцев обслуживания. Сейчас акция продлена, поэтому корпоративные клиенты будут платить от 24 до 200 грн/мес. в течение года.

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"Новая линейка может использоваться для POS-терминалов, систем мониторинга и безопасности, транспортных решений, датчиков, телеметрии и другого оборудования, требующего передачи данных через мобильную сеть", — уточнили в компании.

Что включают IoT-тарифы от Vodafone

Оператор изменил не только стоимость, но и набор услуг, увеличив объемы трафика, количество SMS и минут на разговоры. Также доступна передача данных CSD в Украине и зоне ЕС+ (охватывает 32 страны), отдельный пакет интернета в странах зоны "Доступный роуминг IoT" (всего 14 стран).

В целом абоненты могут выбрать предложение с наиболее оптимальными условиями в зависимости от потребностей своих устройств:

IoT Mini — 30 МБ в Украине и 32 странах, 20 МБ в 14 странах, 30 минут CSD и 30 SMS;

IoT Base — 400 МБ в Украине и 32 странах, 20 МБ в 14 странах, 300 минут CSD и 50 SMS;

IoT Plus — 5 000 МБ в Украине и 32 странах, 20 МБ в 14 странах, 350 минут CSD и 100 SMS;

IoT Ultra — безлимитный интернет в Украине, 13 ГБ в 32 странах, 20 МБ в 14 странах, 400 минут CSD и 100 SMS.

Для удобного управления номерами, проверки остатка баланса и активации новых услуг рекомендуется использовать платформу My Vodafone IoT. Переход с IoT-тарифов на предоплатную форму обслуживания невозможен.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Киевстар предложил абонентам выгодную акцию под названием "Будь онлайн". Она предусматривает использование социальных сетей и мессенджеров без расхода интернет-трафика. То есть клиенты мобильного оператора могут экономить на наполнении пакета услуг.

Также Новини.LIVE рассказывали о выгодных тарифных планах для пенсионеров в сентябре 2026 года. Киевстар, Vodafone и lifecell ввели пакеты услуг на любой кошелек. Некоторые операторы даже запустили специальные предложения по сниженной стоимости, доступные лишь пожилым людям.