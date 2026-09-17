Віртуальний оператор U Mobile вже на ринку України: які тарифні плани можна підключити

Дівчина розмовляє по телефону. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть підключити нові тарифні плани від віртуального мобільного оператора під брендом U Mobile. Компанія не використовує власну мережу, а працює на інфраструктурі інших надавачів послуг. Клієнтам дали вибір між двома місячними пакетами з різним наповненням у межах лінійки "Сімка". Ми дізналися, що пропонує U Mobile для абонентів у вересні 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт оператора.

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Новий гравець на ринку мобільного зв’язку

Компанія стверджує, що застосовує інноваційний підхід до формування тарифних планів, завдяки чому здатна задовольнити різноманітні потреби користувачів. На вибір українців — лінійка "Сімка" для фізичних осіб із двома пакетами на 15 ГБ або 60 ГБ мобільного трафіку.

Поточних абонентів бренду 3Mob продовжать обслуговувати на стандартних умовах, надаючи послуги зв’язку без жодних змін: всі номери, баланси і підключені сервіси будуть надалі активними, а підтримку надаватимуть у звичному режимі.

"Із запуском лінійки тарифних планів "Сімка" в стандарті 4G/LTE від нового бренду мобільного зв’язку U Mobile логічним кроком є припинення підключення нових абонентів тарифних планів бренду 3Mob", — пояснили в компанії.

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Скільки коштують тарифні плани від U Mobile

Базових пакетів послуг усього два: "Сімка 15" коштує 360 грн/міс., а "Сімка 60" — 400 грн/міс. Вони включають 15 ГБ або 60 ГБ трафіку плюс однакову кількість хвилин на розмови по Україні (500 хв) та SMS (15 шт.). Водночас клієнти можуть підключити обслуговування на довший період, заощаджуючи місячні платежі:

Сімка 15 на 3 місяці — 900 грн;

Сімка 15 на 6 місяців — 1 500 грн;

Сімка 15 на 12 місяців — 2 700 грн;

Сімка 60 на 3 місяці — 1 050 грн;

Сімка 60 на 6 місяців — 1 950 грн;

Сімка 60 на 12 місяців — 3 600 грн.

Економія виходить доволі суттєва: на тарифному плані "Сімка 15" вдасться зберегти 1 620 грн за рік використання, на "Сімка 60" — 1 200 грн. Поточним абонентам для підключення варто лише перейти на інший тарифний план, а новим клієнтам потрібно купити стартовий пакет зі звичайною SIM-картою або віртуальною eSIM.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, який тарифний план Київстару найдешевший у вересні 2026 року. Йдеться про "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" вартістю 370 грн на місяць. Звісно, мобільний оператор пропонує пакети послуг за нижчою ціною, однак вони доступні окремим категоріям абонентів.

Також Новини.LIVE розповідали, які тарифні плани вигідно відключити пенсіонерам у вересні 2026 року. Мобільні оператори України, зокрема Київстар, Vodafone та lifecell, запропонували клієнтам різні пакети послуг. Найдешевший — "Турбота" від lifecell вартістю 190 грн на місяць.