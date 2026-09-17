Виртуальный оператор U Mobile уже на рынке Украины: какие тарифные планы можно подключить

Девушка говорит по телефону. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут подключить новые тарифные планы от мобильного виртуального оператора под брендом U Mobile. Компания не использует собственную сеть, а работает на инфраструктуре других поставщиков услуг. Клиентам дали выбор между двумя месячными пакетами с разным наполнением в пределах линейки "Сімка". Мы узнали, что предлагает U Mobile для абонентов в сентябре 2026 года.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт оператора.

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Новый игрок на рынке мобильной связи

Компания утверждает, что применяет инновационный подход к формированию тарифных планов, благодаря чему способна удовлетворить разные потребности пользователей. На выбор украинцев — линейка "Сімка" для физических лиц с двумя пакетами на 15 ГБ или 60 ГБ мобильного трафика.

Текущих абонентов бренда 3Mob продолжат обслуживать на стандартных условиях, предоставляя услуги связи без изменений: все номера, балансы и подключенные сервисы будут в дальнейшем активными, а поддержку будут оказывать в обычном режиме.

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"С запуском линейки тарифных планов "Сімка" в стандарте 4G/LTE от нового бренда мобильной связи U Mobile логичным шагом является прекращение подключения новых абонентов тарифных планов бренда 3Mob", — пояснили в компании.

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Сколько стоят тарифные планы от U Mobile

Базовых пакетов услуг всего два: "Сімка 15" стоит 360 грн/мес., а "Сімка 60" — 400 грн/мес. Они включают 15 ГБ или 60 ГБ трафика плюс одинаковое количество минут на разговоры по Украине (500 мин.) и SMS (15 шт.). В то же время клиенты могут подключить обслуживание на более длительный период, экономя месячные платежи:

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Сімка 15 на 3 месяца — 900 грн;

Сімка 15 на 6 месяцев — 1500 грн;

Сімка 15 на 12 месяцев — 2 700 грн;

Сімка 60 на 3 месяца — 1050 грн;

Сімка 60 на 6 месяцев — 1 950 грн;

Сімка 60 на 12 месяцев — 3 600 грн.

Экономия получается довольно существенная: на тарифном плане "Сімка 15" удастся сохранить 1 620 грн за год использования, на "Сімка 60" — 1 200 грн. Текущим абонентам для подключения стоит перейти на другой тарифный план, а новым клиентам нужно купить стартовый пакет с обычной SIM-картой или виртуальной eSIM.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какой тарифный план Киевстара самый дешевый в сентябре 2026 года. Речь идет о "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" стоимостью 370 грн в месяц. Конечно, мобильный оператор предлагает пакеты услуг по более низкой цене, однако они доступны отдельным категориям абонентов.

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Также Новини.LIVE рассказывали, какие тарифные планы выгодно отключить пенсионерам в сентябре 2026 года. Мобильные операторы Украины, в частности Киевстар, Vodafone и lifecell, предложили клиентам различные пакеты услуг. Самый дешевый — "Турбота" от lifecell стоимостью 190 грн в месяц.