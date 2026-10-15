Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Секретні знижки мобільних операторів: як заощадити на поповненні рахунку

Секретні знижки мобільних операторів: як заощадити на поповненні рахунку

Ua ru
15 жовтня 2026 16:10
Найдешевші тарифи Київстар, Vodafone та lifecell у 2026 році: актуальні ціни
Дівчина дивиться у телефон. Фото: УНІАН

Щомісячне поповнення рахунку для українців вже давно стало чималою витратою власного бюджету. Раніше вистачало поповнити рахунок на 20, 40, 50 грн — і ти вже зі зв'язком. Поява соціальних мереж і бажання завжди бути в курсі всіх подій змусила відмовитись більшість українців від стандартних тарифних планів, де є лише дзвінки. Натомість обирати пакети із безлімітним інтернетом та із можливістю телефонувати за кордон. 

Сайт Новини.LIVE дізнавався, з якими тарифними планами можна бути завжди на зв'язку, з інтернетом та придбати їх не "за всі гроші світу".

Реклама

Що пропонує lifecell

Найдешевшою лінійкою з тарифних планів lifecell поки залишається пакет "Турбота" за 190 гривень. Мобільний оператор пропонує безлімітні дзвінки на свої номери та додаткові 1000 хвилин на номери інших операторів.

Також привабливою пропозицією в цьому тарифному плані залишається безлімітний інтернет на такі додатки як: Facebook, Instagram, Spotify, Telegram, TikTok, Viber, WhatsApp, YouTube та багато інших.

На всі інші інтернет-ресурси оператор виділяє додаткові 20 ГБ. Проте користуватись таким тарифним планом зможуть не всі. Він передбачений лише для пенсіонерів та громадян віком від 55 років.

Читайте також:

Схожий варіант на тариф "Турбота" — пакет "Максі". Для тих, хто скористається послугою "Перенесення номеру", він коштуватиме 270 гривень на місяць. Для тих, хто ідентифікує номер за допомогою застосунку "Дія" або особисто в магазині мобільного оператора — тарифний план матиме вартість 350 гривень. Стандартна вартість пакету з 14 жовтня — 500 гривень.

Секретні знижки мобільних операторів: як заощадити на поповненні рахунку - фото 1
Умови тарифного плану "Максі". Фото: скриншот

Які дешеві тарифні плани у Київстарі

Найнижчим тарифними планами тут є пакети "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" і "Дитячий". Перший призначений для громадян віком від 60 років за ціною 220 гривень, а другий — для дітей віком від 6 до 16 років за 270 гривень.

Найдешевшою лінійкою серед Київстару, яким можуть скористатись усі, залишається тариф "ВСЕ РАЗОМ Легкий" за 370 гривень. Для тих, хто вирішить змінити мобільного оператора, пакет матиме вартість всього 290 гривень. Проте і умови будуть відрізнятись.

Для тих, хто придбає тарифний план, Київстар надасть:

  • 40 ГБ інтернету;
  • безлімітні дзвінки на свої номери;
  • 300 хвиилин на інші номери, в т.ч. і за кордон;
  • 300 SMS по Україні;
  • домашній інтернет швидкістю 300 Мбіт/с.

Для тих, хто перейде з іншого мобільного оператора, умови більш лояльні:

  • безлімітний інтернет;
  • безлімітні дзвінки на свої номери;
  • 1000 хвиилин на інші номери, в т.ч. і за кордон;
  • 1000 SMS по Україні;
  • домашній інтернет швидкістю 300 Мбіт/с.

На відміну від lifecell, Київстар майже на кожний другий тариф надає можливість користування домашнім інтернетом, що робить його дорожчим, але не менш привабливим.

Тарифи від 100 гривень

Однак є мобільний оператор, який пропонує тарифи від 100 гривень — це Vodafone. У тарифі "Device M" надавач послуг пропонує 10 ГБ інтернету. Дзвінки та SMS по Україні обійдуться — в 1 гривню за хвилину / штуку. Однак перейти на нього зможуть лише користувачі, які до цього мали тариф "Device S".

Проте для тих, хто не мав тарифу "Device S", є альтернативний варіант "Device L" за 160 гривень. Оператор надасть 18 ГБ інтернету, а дзвінки та SMS нараховуватимуться за тим же алгоритмом, що і в тарифі "Device M". 

Інші тарифи на оператора стартують від 280 та 350 гривень за умови перенесення номеру.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, який тарифний план коштує менше 200 гривень. Наприклад, абоненти lifecell можуть підключити пакет послуг передоплати "Лайфсет М" за 175 грн/міс. І тут низька ціна не означає обмежене наповнення — тарифний план включає достатні обсяги послуг.

Також Новини.LIVE повідомляли про нового мобільного оператора на ринку зв'язку в Україні. Це надавач послуг під брендом U Mobile. Базових пакетів послуг поки що усього два: "Сімка 15" та "Сімка 60".

Київстар Vodafone lifecell мобільні оператори мобільний зв'язок
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації