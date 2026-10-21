Люди стоять біля банкомату. Фото: УНІАН

Серед українських вкладників та клієнтів банків тривалий час існує переконання, що будь-яке поповнення рахунку на суму до 400 тисяч гривень проходить повністю безперешкодно й не викликає запитань у фінансового моніторингу. Проте універсального "безпечного" порогу не існує. Банківські установи мають законодавче право та обов'язок перевіряти походження коштів навіть при значно менших сумах, якщо операція не відповідає звичній фінансовій поведінці клієнта.

Про це повідомляє 24 канал, передають Новини.LIVE.

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Поріг у 400 000 гривень: як працює

Для віднесення операції до порогової її сума має дорівнювати або перевищувати 400 тисяч гривень. Проте лише факту перевищення цієї суми недостатньо. Транзакція повинна мати щонайменше одну з додаткових законодавчих ознак. Наприклад, операції з готівкою, перекази за кордон, транзакції за участю осіб із ризикових юрисдикцій тощо.

Водночас банківський фінансовий моніторинг не обмежений позначкою у 400 тисяч гривень. Фінансова установа зобов'язана звернути увагу й на значно менший переказ або внесення готівки, якщо вони суттєво відхиляються від фінансової історії клієнта.

Якщо громадянин щомісяця офіційно отримує заробітну плату у розмірі 25 000 гривень, а потім одноразово вносить через термінал чи касу 200 000 гривень готівкою, ця операція автоматично підпадає під критерії нетипової. Банк тимчасово призупинить операцію та попросить пояснити джерело надходження коштів.

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Які документи необхідно надати банку

Якщо банк надіслав запит щодо підтвердження походження коштів, клієнту необхідно надати документи, що відповідають реальному джерелу отримання доходу. Універсального переліку не існує — все залежить від конкретної життєвої ситуації.

Однак це може бути:

довідка про доходи (форма ОК-5/ОК-7), податкова декларація про майновий стан або розрахункові листи з місця роботи;

нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу та банківські квитанції, що підтверджують розрахунок;

свідоцтво про право на спадщину, нотаріальний договір дарування та документи про статки дарувальника;

податкова декларація платника єдиного податку, офіційні банківські виписки та товарно-транспортні накладні;

банківські виписки про рух коштів за попередні роки, що дають змогу простежити накопичення капіталу.

Що буде у разі відмови надати документи

Саме по собі внесення великої суми готівки на власну картку не є правопорушенням, якщо кошти мають легальне походження. Проте якщо клієнт категорично відмовляється надати пояснення чи документи на обґрунтовану вимогу банку, фінансова установа діятиме за суворими інструкціями регулятора. Наслідком відмови може стати блокування конкретної транзакції, обмеження обслуговування в онлайн-банкінгу, розірвання ділових відносин і закриття рахунку з перерахуванням залишку коштів до іншого банку.

Якщо ви плануєте здійснити нетипово велике поповнення рахунку чи провести велику угоду, варто заздалегідь підготувати первинну документацію або звернутися до відділення банку для попереднього узгодження операції.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE радили, як правильно пояснити банку походження коштів. Фахівці радять зібрати всі підтвердження в один єдиний пакет документів і надіслати в фінансову установу. Інформація повинна збігатися з призначенням платежу та підтверджуватися документами.

Також Новини.LIVE повідомляли, як пенсіонери можуть змінити банк для отримання виплат. Проте щоб отримувати пенсію на іншу картку необхідно з'ясувати: чи співпрацює банк з Пенсійним фондом. Тільки після з'ясування всіх деталей можна думати про зміну банківської картки.