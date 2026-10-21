Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Поповнення картки готівкою: яка сума викличе підозри у фінмоніторингу

Поповнення картки готівкою: яка сума викличе підозри у фінмоніторингу

Ua ru
21 жовтня 2026 09:22
Фінансовий моніторинг банків: які суми перевірять у 2026 році УНІАН
Люди стоять біля банкомату. Фото: УНІАН

Серед українських вкладників та клієнтів банків тривалий час існує переконання, що будь-яке поповнення рахунку на суму до 400 тисяч гривень проходить повністю безперешкодно й не викликає запитань у фінансового моніторингу. Проте універсального "безпечного" порогу не існує. Банківські установи мають законодавче право та обов'язок перевіряти походження коштів навіть при значно менших сумах, якщо операція не відповідає звичній фінансовій поведінці клієнта.

Про це повідомляє 24 канал, передають Новини.LIVE.

Реклама

Поріг у 400 000 гривень: як працює

Для віднесення операції до порогової її сума має дорівнювати або перевищувати 400 тисяч гривень. Проте лише факту перевищення цієї суми недостатньо. Транзакція повинна мати щонайменше одну з додаткових законодавчих ознак. Наприклад, операції з готівкою, перекази за кордон, транзакції за участю осіб із ризикових юрисдикцій тощо.

Водночас банківський фінансовий моніторинг не обмежений позначкою у 400 тисяч гривень. Фінансова установа зобов'язана звернути увагу й на значно менший переказ або внесення готівки, якщо вони суттєво відхиляються від фінансової історії клієнта.

Якщо громадянин щомісяця офіційно отримує заробітну плату у розмірі 25 000 гривень, а потім одноразово вносить через термінал чи касу 200 000 гривень готівкою, ця операція автоматично підпадає під критерії нетипової. Банк тимчасово призупинить операцію та попросить пояснити джерело надходження коштів.

Читайте також:

Які документи необхідно надати банку

Якщо банк надіслав запит щодо підтвердження походження коштів, клієнту необхідно надати документи, що відповідають реальному джерелу отримання доходу. Універсального переліку не існує — все залежить від конкретної життєвої ситуації.

Однак це може бути:

  • довідка про доходи (форма ОК-5/ОК-7), податкова декларація про майновий стан або розрахункові листи з місця роботи;
  • нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу та банківські квитанції, що підтверджують розрахунок;
  • свідоцтво про право на спадщину, нотаріальний договір дарування та документи про статки дарувальника;
  • податкова декларація платника єдиного податку, офіційні банківські виписки та товарно-транспортні накладні;
  • банківські виписки про рух коштів за попередні роки, що дають змогу простежити накопичення капіталу.

Що буде у разі відмови надати документи

Саме по собі внесення великої суми готівки на власну картку не є правопорушенням, якщо кошти мають легальне походження. Проте якщо клієнт категорично відмовляється надати пояснення чи документи на обґрунтовану вимогу банку, фінансова установа діятиме за суворими інструкціями регулятора. Наслідком відмови може стати блокування конкретної транзакції, обмеження обслуговування в онлайн-банкінгу, розірвання ділових відносин і закриття рахунку з перерахуванням залишку коштів до іншого банку.

Якщо ви плануєте здійснити нетипово велике поповнення рахунку чи провести велику угоду, варто заздалегідь підготувати первинну документацію або звернутися до відділення банку для попереднього узгодження операції.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE радили, як правильно пояснити банку походження коштів. Фахівці радять зібрати всі підтвердження в один єдиний пакет документів і надіслати в фінансову установу. Інформація повинна збігатися з призначенням платежу та підтверджуватися документами. 

Також Новини.LIVE повідомляли, як пенсіонери можуть змінити банк для отримання виплат. Проте щоб отримувати пенсію на іншу картку необхідно з'ясувати: чи співпрацює банк з Пенсійним фондом. Тільки після з'ясування всіх деталей можна думати про зміну банківської картки.

банки грошові перекази банківські карти банківські рахунки фінансовий моніторинг
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації