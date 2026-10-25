Чоловік біля банкомату. Фото: Новини.LIVE

Відсутність пластикової банківської картки не завжди означає, що людина не зможе отримати готівку у потрібний момент. У 2026 році українці можуть скористатися банкоматом через смартфон або звернутися до каси банку. Однак доступність цих послуг залежить від фінансової установи та обладнання.

Як зняти гроші без фізичної картки, що для цього потрібно та які обмеження варто врахувати — дізнавались Новини.LIVE.

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Як зняти гроші в банкоматі без картки

Один із найзручніших способів отримати готівку без пластикової картки — скористатися банкоматом, який підтримує безконтактні операції. Для цього знадобиться смартфон із функцією NFC та банківська картка, додана до Apple або Google Pay.

Зазвичай процедура виглядає так:

Для початку необхідно знайти банкомат із позначкою безконтактного зчитування (NFC). Далі необхідно обрати потрібну картку у цифровому гаманці телефону. Після цього треба піднести смартфон до безконтактного зчитувача банкомата і виконати подальші інструкції на екрані.

Важливо, що не кожен банкомат із NFC підтримує зняття грошей за допомогою смартфона. Також можливість операції залежить від банку, платіжної системи та конкретної картки.

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Як отримати готівку через Приватбанк

Приватбанк дозволяє клієнтам знімати гроші без фізичної картки через мобільний банкінг.

Тут необхідно:

авторизуватися в застосунку "Приват24";

скористатися меню "Ще – Зняття готівки";

вибрати картку й суму зняття та натиснути "Продовжити";

ввести ПІН-код вибраної картки;

відсканувати QR-код на головному екрані банкомата ПриватБанку і забрати готівку.

Також у банкоматі Приватбанку є ще 2 способи зняття готівки, однак за нихдоведеться заплатити комісію. За номером телефону достатньо ввести пін-код та отримати гроші, або ж відсканувавши QR-код на головному екрані банкомату.

Чи можна зняти гроші в касі банку без картки

Якщо пластикової картки немає, а смартфон не підтримує NFC, можна звернутися до відділення банку. Для отримання готівки з власного рахунку зазвичай необхідно пройти ідентифікацію.

Банк може попросити пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та надати додаткові відомості для підтвердження права розпоряджатися рахунком. Наприклад, у Приватбанку достатньо мати із собою фінансовий номер телефону.

Перед відвідуванням каси бажано уточнити:

чи можна отримати готівку без пластикової картки;

які документи потрібно мати;

чи діють обмеження на суму;

чи стягується комісія;

чи потрібно попередньо замовляти велику суму готівки.

Отримання готівки через касу може врятувати, якщо картку загублено, пошкоджено або її термін дії завершився.

Як ще можна отримати готівку

В Україні діє послуга видачі готівки на касах окремих магазинів, аптек та АЗС. Вона дозволяє отримати певну суму грошей під час оплати покупки банківською карткою. Якщо магазин підтримує таку операцію, а термінал приймає безконтактну оплату смартфоном, фізична картка може не знадобитися.

Послуга доступна у таких відомих ритейлерів як: АТБ, Сільпо, VARUS, Аврора, NOVUS, Фора, АНЦ і багато інших.

Щоб отримати готівку в супермаркеті достатньо:

Вибрати товар і повідомити касира, що хочете додатково отримати готівку. Уточнити максимальну суму видачі. Оплатити покупку разом із сумою готівки через смартфон.

Які комісії та ліміти діють під час зняття готівки

Отримання грошей без фізичної картки не завжди безкоштовна послуга. Комісія може залежати від тарифу банку, типу рахунку, способу зняття та того, чи належить банкомат банку-емітенту. Також можливі обмеження на суму однієї операції та добовий обсяг зняття.

Окремо діють загальні обмеження на видачу готівки НБУ, якщо вони застосовуються до відповідного рахунку й операції. Тому перед зняттям значної суми варто перевірити актуальні тарифи та ліміти безпосередньо у своєму банку.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, яка сума може викликати підозри у фінмоніторингу при поповненні картки. Міф про ліміт в 400 тисяч гривень не є правдивим. Адже банк може зацікавитись як 70 000, так і 20 000 гривень.

Також Новини.LIVE повідомляли, як ФОПам безпечно поповнювати банківський рахунок. Якщо підприємець поповнює рахунок з власних коштів — тут може зацікавитись фінмоніторинг. Справа тут не в сумі поповнення, а в походженні коштів.