Женщины у банкомата. Фото: УНИАН

Украинские банки ужесточают контроль за финансовыми операциями граждан. На практике появился крайне важный нюанс. Анонимные платежи в крупных банках, таких как «Приватбанк» или Monobank, могут стать поводом для тщательной проверки в рамках финансового мониторинга, даже если суммы переводов остаются относительно небольшими.

Об этом сообщает юридическая компания YANKIV, передают Новини.LIVE.

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Почему анонимные переводы привлекают внимание банков

Поскольку Национальный банк Украины еще не обязал все финучреждения обеспечивать полное отражение данных как плательщика, так и получателя, в выписках часто появляются средства с пометкой просто "Поступление". Поэтому банк не имеет возможности полноценно проверить отправителя на причастность к "дропам" или черным спискам.

В результате регулярные поступления без указания имени вызывают у системы подозрение.

например, 5–10 переводов в день по 2–3 тысячи гривен, что в сумме за месяц составляет более 150 000 грн.

Чаще всего с такими проблемами сталкиваются онлайн-продавцы и фрилансеры, которые принимают оплату на личные карты. Юристы советуют официально регистрировать ФЛП и использовать бизнес-счета, где подобные поступления выглядят логично.

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С какой суммы финмониторинг начнёт проявлять интерес

Ранее мы рассказывали, с какой суммы финмониторинг начнёт проявлять интерес.

Риск получить запрос от банка зависит от месячного оборота:

До 30 000 грн в месяц — минимальная вероятность проверки. Однако если в профиле клиента указано, что он безработный, а он ежемесячно получает такие суммы, банк может заинтересоваться. От 30 000 до 400 000 грн в месяц — средняя вероятность. Банк может выборочно запросить документы. Свыше 400 000 грн в месяц — высокая вероятность. Финансовый мониторинг и требование предоставить развернутые объяснения гарантированы.

Как правильно объяснить банку происхождение средств

Если банк направил запрос или заблокировал карту, придется предоставить пакет доказательств.

Сначала стоит объяснить свой статус и источники дохода. Необходимо предоставить справку с работы, выписку из ЕГР ФЛП или подтверждение других легальных поступлений. Наиболее рискованной категорией остаются фрилансеры без ФЛП, ведь по закону они обязаны декларировать доходы и платить 18% НДФЛ. Стоит указать ссылки на свои аккаунты в соцсетях, на маркетплейсы или рассказать о привлечении клиентов. Для предпринимателей это могут быть квитанции об уплате единого налога, ЕСВ и налоговые декларации. Неуплата налогов — самая частая причина передачи данных в налоговую. Отправьте официальное подтверждение того, что ваши доходы легальны, налоги уплачены, а вы готовы сотрудничать с финансовым учреждением.

Ошибки, которые приведут к блокировке счета

Это могут быть такие ошибки, как:

Несоответствие профиля. В анкете указано «безработный», а через карту ежемесячно проходит 25 000 грн. Студенческие миллионы. Стипендия в несколько тысяч гривен при реальном обороте более 50 000 грн. Схема "дропа". Средства поступают от десятков разных лиц и сразу снимаются наличными или переводятся на криптобиржи.

Если доходы или их структура меняются — не стоит ждать запроса от финмониторинга. Заблаговременно обновите анкету-опросник в мобильном приложении или через службу поддержки, чтобы сохранить доступ к собственным средствам.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о мифе в 400 000 гривен. Банк заинтересуется крупной суммой перевода, однако если будет выявлено нетипичное поведение — это может быть и сумма в 20 000 гривен. Если банк направил запрос о подтверждении происхождения средств, клиенту необходимо предоставить документы, соответствующие реальному источнику получения дохода.

Также Новини.LIVE более подробно рассказывали, как объяснить банку происхождение средств. Фраз типа "это мои деньги" или "я их честно заработал" лучше избегать. Вопросы могут возникнуть и в том случае, если документы противоречат назначению платежа.