Жінки біля банкомату. Фото: УНІАН

Українські банки посилюють контроль за фінансовими операціями громадян. На практиці з'явився критично важливий нюанс. Анонімні платежі у великих банках на кшталт Приватбанку чи Monobank можуть стати приводом для детальної перевірки в межах фінансового моніторингу, навіть якщо суми переказів залишаються відносно невеликими.

Про це повідомляє юридична компанія YANKIV, передають Новини.LIVE.

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Чому анонімні перекази привертають увагу банків

Оскільки Національний банк України ще не зобов'язав усі фінустанови забезпечити повне відображення даних і платника, і отримувача, у виписках часто з'являються кошти з позначкою просто "Надходження". Тож банк не має змоги повноцінно перевірити відправника на причетність до "дропів" чи чорних списків.

У результаті регулярні надходження без зазначення імені викликають у системи підозру.

наприклад, 5-10 переказів на день по 2-3 тисячі гривень, що в сумі за місяць складають понад 150 000 грн.

Найчастіше з такими проблемами стикаються онлайн-продавці та фрілансери, які приймають оплату на особисті картки. Юристи радять офіційно реєструвати ФОП і використовувати бізнес-рахунки, де подібні надходження є логічними.

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Від якої суми зацікавиться фінмоніторинг

Раніше ми розповідали від якої суми зацікавиться фінмоніторинг.

Ризик отримати запит від банку залежить від місячного обороту:

До 30 000 грн на місяць — мінімальна ймовірність перевірки. Проте якщо в профілі клієнта вказано, що він безробітний, а він отримує щомісяця такі суми, банк може зацікавитись. Від 30 000 до 400 000 грн на місяць — Середня ймовірність. Банк може вибірково запитати документи. Понад 400 000 грн на місяць — висока ймовірність. Фінмоніторинг та вимога надати розгорнуті пояснення гарантовані.

Як правильно пояснити банку походження коштів

Якщо банк надіслав запит або заблокував картку, доведеться надати пакет доказів.

Спочатку варто пояснити свій статус і джерела доходу. Необхідно надати довідку з роботи, виписку з ЄДР ФОП або підтвердження інших легальних надходжень. Найризикованішою категорією залишаються фрілансери без ФОП, адже за законом вони зобов'язані декларувати доходи та платити 18% ПДФО. Варто вказати посилання на свої стосунки в соцмережах, маркетплейси або розказати про залучення клієнтів. Для підприємців це можуть бути квитанції про сплату єдиного податку, ЄСВ та податкові декларації. Відсутність сплати податків — найчастіша причина передачі даних до податкової. Надіслати офіційне підтвердження того, що ваші доходи легальні, податки сплачено, а ви готові співпрацювати з фінустановою.

Помилки, які призведуть до блокування рахунку

Це можуть бути помилки такі як:

Невідповідність профілю. В анкеті вказано "безробітний", а через картку щомісяця проходить 25 000 грн. Студентські мільйони. Стипендія у кілька тисяч гривень при реальному обороті понад 50 000 грн. Схема "дропа". Кошти надходять від десятків різних осіб і одразу знімаються готівкою або переводяться на криптобіржі.

Якщо доходи або їх структура змінюються — не варто чекати на запит від фінмоніторингу. Завчасно оновіть анкету-опитувальник у мобільному додатку чи через підтримку, щоб зберегти доступ до власних коштів.

З чим ще варто ознайомтись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про міф в 400 000 гривень. Банк зацікавиться великою сумою переказу, однак якщо буде виявлено нетипову поведінку — це може бути і сума в 20 000 гривень. Якщо банк надіслав запит щодо підтвердження походження коштів, клієнту необхідно надати документи, що відповідають реальному джерелу отримання доходу.

Також Новини.LIVE повідомляли більш детально, як банку пояснити походження коштів. Фраз на кшталт "це мої гроші" або "я їх чесно заробив" краще уникати. Питання можуть виникнути і тоді, коли документи суперечать призначенню платежу.