Урочиста вчена рада. Фото: facebook.com/Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

З 1 вересня 2026 року в Україні підвищили зарплати педагогічним і науково-педагогічним працівникам. Тепер у розрахунках посадових окладів не використовують Єдину тарифну сітку — натомість уряд затвердив базову величину та спеціальні коефіцієнти. Зміни торкнулися як вчителів у школах, так і викладачів у закладах вищої освіти.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які мінімальні оклади отримують науково-педагогічні працівники в Україні.

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Як розраховують зарплати освітян

Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 1078 "Про умови оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників", затвердивши нові схеми посадових окладів, а також ставки погодинної оплати навчальних занять. З 1 вересня скасували прив’язку до Єдиної тарифної сітки — замість неї з’явилася базова величина 28 885 грн.

Щоб самостійно визначити свій дохід без урахування надбавок, доплат і підвищень, необхідно помножити вказану суму на спеціальний коефіцієнт за посадою. Ці показники різні для вчителів у школах, директорів закладів середньої освіти і науково-педагогічних працівників.

Зарплати викладачів в університетах

Згідно з постановою уряду, співробітники закладів вищої освіти можуть розраховувати на такі мінімальні посадові оклади (до вирахування 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору):

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ректор, президент, начальник ЗВО — 0,99 — від 28 596 грн;

декан — 0,81 — від 23 397 грн;

завідувач кафедри (професор) — 0,81 — від 23 397 грн;

професор — 0,75 — від 21 664 грн;

доцент — 0,69 — від 19 931 грн;

старший викладач — 0,66 — від 19 064 грн;

викладач, асистент — 0,63 — від 18 198 грн.

"Якщо посадовий оклад розрахований із копійками, суму округлюють до цілої гривні: якщо копійок менше ніж 50 — їх відкидають, якщо 50 копійок і більше — округлюють до наступної гривні", — йдеться на спеціалізованому порталі 7eminar.

Також керівники національних закладів вищої освіти можуть встановлювати підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників до 100% у межах затвердженого фонду оплати праці. Однак це право, а не обов’язок, тому не варто розраховувати на гарантовану надбавку.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, на яку мінімальну зарплату можуть розраховувати директори закладів середньої освіти. Для них встановили окремі коефіцієнти, тому посадовий оклад починається з 18 198 грн. Це сума без урахування надбавок і доплат, але до стягнення обов’язкових податків.

Також Новини.LIVE розповідали про всі доступні пільги для українських вчителів. Педагогічним працівникам надають знижку на комунальні послуги, право на дострокове оформлення пенсії за вислугу років і встановлюють доплату за роботу в несприятливих умовах праці.