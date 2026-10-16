Вчителька з дітьми у класі. Фото: УНІАН

В Україні суттєво змінилися зарплати вчителів із настанням нового навчального року. Вже у вересні розрахунок фінансового забезпечення здійснювали без використання Єдиної тарифної сітки. Завдяки новим правилам вдалося підвищити доходи педагогічних працівників, що торкнулося і директорів закладів середньої освіти.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які мінімальні зарплати можуть розраховувати директори шкіл у жовтні 2026 року.

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Посадовий оклад директора школи

Постанова Кабінету Міністрів "Про умови оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників" № 1078 від 31.08.2026 передбачає використання базової величини і спеціальних коефіцієнтів за посадою, а не показників Єдиної тарифної сітки.

Щоб розрахувати мінімальний посадовий оклад директора школи, необхідно помножити 28 885 грн на затверджений коефіцієнт, який у кожному індивідуальному випадку залежить від кількості учнів у закладі освіти:

до 300 — 0,63;

від 300 до 1000 — 0,66;

понад 1000 — 0,69.

Виходить, якщо у школі навчається не більше 300 дітей, то посадовий уклад директора повинен становити щонайменше 18 198 грн. Якщо кількість учнів перевищує 300 осіб, але не переважає 1000, зарплата починається від 19 064 грн. А директор закладу освіти, де навчається більше 1000 дітей, заробляє мінімум 19 931 грн.

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Варто зазначити, що суми вказані до вирахування обов'язкових податків і зборів, а саме 18% ПДФО і 5% військового збору. Тобто "на руки" отримувачам нарахують на 23% менше, однак кінцевий дохід можна підвищити завдяки великій кількості надбавок і доплат.

Надбавки для директора школи в Україні

Перелік підвищень і доплат для педагогічних працівників доволі широкий. Директору школи гарантовано встановлюють надбавку за престижність праці на мінімальному рівні 20% і надбавку за вислугу років від 10% до 30% (залежно від набутого професійного стажу).

Також зарплата може зрости за педагогічне звання (10-15%), роботу в гірській місцевості (25%), успішне проходження сертифікації (20%), почесне звання (20% або 40%), високі досягнення у праці (до 50%), науковий ступінь (до 15% або 25%), вчене звання (до 25% або 33%) та ін.

Раніше Новини.LIVE писали, на які пільги можуть розраховувати вчителі в Україні. Педагогічним працівникам надають знижку на оплату комунальних послуг, пенсію за вислугу років і доплату за роботу в несприятливих умовах. Однак необхідно виконати обов'язкові вимоги.

Також Новини.LIVE розповідали, якими можуть бути зарплати вчителів із надбавкою за вислугу років. Розмір підвищення залежить від професійного стажу: понад 3 роки — 10%, понад 10 років — 20%, від 20 років — 30%. Завдяки доплаті заробіток педагогів суттєво підвищується.