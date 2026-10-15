Пільги для вчителів у жовтні 2026 року: чим можуть користуватися педагоги

Вчителька з дітьми у класі. Фото: УНІАН

Держава гарантує українським вчителям деякі пільги станом на жовтень 2026 року. Вони стосуються виходу на пенсію, фінансового забезпечення та знижок на комунальні послуги. Водночас потрібно виконати обов’язковий умови, аби скористатися своїм правом на підтримку. Ми розібралися, яку допомогу пропонують педагогічним працівникам.

Сайт Новини.LIVE розповідає про пільги для вчителів у жовтні 2026 року.

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Оплата комунальних послуг

Згідно зі статтею 29 закону "Про культуру", педагоги, які працювали у сільській місцевості та вийшли на пенсію, продовжуючи жити в селі, можуть розраховувати на 100% знижки для покриття витрат на:

оплату житлово-комунальних послуг;

купівлю пічного палива і скрапленого газу в межах соціальних норм.

По-перше, треба накопичити не менше трьох років педагогічного стажу і працювати в селі на момент отримання статусу пенсіонера. По-друге, середньомісячний дохід на одного члена родини за останні шість місяців не повинен перевищувати 4 660 грн (сума дійсна у 2026 році).

Пенсія за вислугу років для вчителів

Стаття 55 закону "Про пенсійне забезпечення" говорить, що педагогічні працівники в Україні за наявності стажу роботи за спеціальним переліком не менше 30 років, які досягли 55-річного віку, мають право на дострокове оформлення пенсії.

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Але фінансове забезпечення виплачують лише після звільнення. Якщо людина не припинила трудову діяльність або повернулася на роботу через деякий час, нарахування коштів припиняється до моменту наступного звільнення.

Доплата за роботу в несприятливих умовах

З 1 вересня 2026 року спеціальну доплату в розмірі 2 600 грн затвердили для вчителів у закладах середньої освіти державної і комунальної форми власності (очна форма навчання), що функціонують на територіях окремих громад прифронтових і прикордонних областей.

Ознайомитися з переліком цих територій можна в додатку до постанови Кабінету Міністрів "Деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" № 1286. До 1 вересня розмір доплати становив 5 200 грн з урахуванням податків, але частину коштів включили до посадового окладу.

Раніше Новини.LIVE писали, як українським вчителям виплачують обов’язкову надбавку за престижність праці. Мінімальний розмір підвищили з 5% до 20%, отже педагогічні працівники можуть розраховувати на вищий посадовий оклад у жовтні 2026 року.

Також Новини.LIVE розповідали, що деякі вчителі мають право на надбавку за вислугу років. Її встановлюють за умови накопичення професійного стажу. Зарплата педагогів може підвищитися на 10-30% залежно від кількості відпрацьованих у закладі освіти років.