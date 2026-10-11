Надбавка за вислугу років: що змінилося для вчителів і які зарплати отримають у жовтні

Купюри гривні в руках. Фото: УНІАН

Українським педагогам підвищили фінансове забезпечення з 1 вересня 2026 року. Водночас зміни торкнулися не лише системи оплати праці, але й надбавок вчителів. Зокрема встановили новий мінімальний поріг для надбавки за престижність праці, а також зробили доплату за роботу в несприятливих умовах частиною посадового окладу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як педагогічним працівникам призначають надбавку за вислугу років станом на жовтень.

Реклама

Розміри надбавок за вислугу років

Нововведення, що набули чинності 1 вересня 2026 року, дійсно стосуються певних доплат, однак надбавка за вислугу років продовжує регулюватися постановою Кабінету Міністрів "Деякі питання реалізації окремих положень частини першої статті 57 та частини четвертої статті 61 Закону України "Про освіту".

Станом на жовтень педагогічним працівникам призначають надбавку залежно від набутого професійного стажу:

понад 3 роки — 10%;

понад 10 років — 20%;

понад 20 років — 30%.

Відмінність у тому, що тепер базою для розрахунку є посадовий оклад з усіма доступними підвищеннями, затвердженими постановою уряду від 31 серпня 2026 р. № 1078 "Про умови оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників".

Читайте також:

Йдеться про кваліфікаційну категорію, звання ("вчитель-методист", "старший вчитель"), використання в роботі іноземної мови, тип закладу освіти та ін. Виходить, збільшення окладу автоматично впливає на абсолютний розмір відповідних виплат.

Мінімальні зарплати вчителів у жовтні

Нова система оплати праці передбачає відмову від Єдиної тарифної сітка, замість якої використовують базову величину 28 885 грн і коефіцієнти за кваліфікаційними категоріями. Це дозволило зафіксувати мінімальні зарплати педагогів на таких рівнях (із податками):

для спеціаліста без категорії — 13 865 грн;

для спеціаліста другої категорії — 14 154 грн;

для спеціаліста першої категорії — 14 731 грн;

для спеціаліста вищої категорії — 15 020 грн.

Навіть якщо вчитель не має права на інші підвищення або доплати, йому обов’язково призначають 20% надбавки за престижність праці. А з урахуванням мінімальної надбавки за вислугу років (10%) фінансове забезпечення зростає до 18 024 грн, 18 400 грн, 19 150 грн і 19 526 грн для відповідної категорії.

Зауважимо, суми вказані до стягнення обов’язкових податків і зборів, отже "на руки" педагогічні працівники отримають менше. До державного бюджету йде 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору. Виходить, чистими вчителям нараховують майже на чверть менше.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чи залишили вчителям доплату за роботу в несприятливих умовах. Додаткові кошти у розмірі 2 600 грн з податками зробили частиною посадового окладу. Отже цю доплату не скасують після завершення воєнного стану в Україні, як передбачалося раніше.

Також Новини.LIVE розповідали, чи могла зарплата вчителя стати меншою після внесення змін до системи розрахунку. Передбачається, що фінансове забезпечення стане більшим завдяки комплексним змінам. Ми дізналися, на які суми варто розраховувати педагогічним працівникам.