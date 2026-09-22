Доплата за роботу в несприятливих умовах: чи отримають вчителі 2 600 грн у вересні

Вчителька біля дошки. Фото: УНІАН

З 1 вересня 2026 року в Україні змінили підхід до розрахунку посадового окладу педагогічних працівників. Водночас перелік надбавок для вчителів залишили широким. Нововведення торкнулося доплати за роботу в несприятливих умовах, яку встановили під час повномасштабної війни. Ми розібралися, чи залишили педагогам право на додаткові кошти.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що змінилося в нарахуванні доплати за роботу в несприятливих умовах з 1 вересня.

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Доплата до посадового окладу

Виплата регулюється постановою Кабінету Міністрів "Деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" № 1286. До 1 вересня 2026 року це була окрема доплата, яку отримували всі вчителі в розмірі 2 600 грн (до вирахування обов’язкових податків і зборів).

Але в новому навчальному році передбачили суттєву зміну — вказана сума стала частиною посадового окладу, від якого обчислюють надбавку за престижність праці, вислугу років та ін. Тобто замість тимчасової доплати на період воєнного стану освітяни отримали гарантоване підвищення доходу.

"Включення до посадового окладу захищає цю суму: після завершення воєнного стану вона залишиться у складі гарантованої частини зарплати. У закладах, що фінансуються з місцевого бюджету, доплату можуть встановити за рішенням ОМС", — йдеться в постанові.

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Окрема виплата для прифронтових областей

До 1 вересня педагогічні працівники, які виконували обов’язки в закладах освіти, розташованих у прифронтових областях, отримували доплату 5 200 грн. Фактично нічого не змінилося, крім механізму розподілу суми: 2 600 грн включили в посадовий оклад, а ще 2 600 грн затвердили окремою виплатою.

Це стосується вчителів у закладах середньої освіти державної і комунальної форми власності (очна форма навчання) на територіях окремих громад прифронтових і прикордонних областей. Перелік цих територій міститься у додатку до постанови Кабміну № 1286.

В Міністерстві освіти і науки уточнили, що органи місцевого самоврядування мають повноваження затверджувати доплату за роботу в несприятливих умовах педагогічним працівникам інших закладів освіти, які функціонують очно на прифронтових територіях.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали про всі надбавки і доплати вчителів у вересні 2026 року. Зарплати педагогічних працівників складаються з посадового окладу та багатьох додаткових сум, включно з преміями. Ми розібралися, на що можуть розраховувати українці зі сфери освіти.

Також Новини.LIVE розповідали, чи може зарплата вчителя стати меншою після переходу на нову систему. З 1 вересня 2026 року в Україні скасували розрахунок посадових окладів педагогів за Єдиною тарифною сіткою. Однак зниження доходів працівників не очікується.