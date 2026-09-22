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Главная Экономика Доплата 2 600 грн учителям: остались ли дополнительные деньги с 1 сентября

Доплата 2 600 грн учителям: остались ли дополнительные деньги с 1 сентября

Ua ru
22 сентября 2026 14:05
Доплата за работу в неблагоприятных условиях: получат ли учителя 2 600 грн в сентябре
Учительница возле доски. Фото: УНИАН

С 1 сентября 2026 года в Украине изменили подход к расчету должностного оклада педагогических сотрудников. При этом перечень надбавок для учителей остался широким. Нововведение коснулось доплаты за работу в неблагоприятных условиях, которую установили во время полномасштабной войны. Мы разобрались, оставили ли педагогам право на дополнительные деньги.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что изменилось в начислении доплаты за работу в неблагоприятных условиях с 1 сентября.

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Доплата к должностному окладу

Выплата регулируется постановлением Кабинета Министров "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических работников учреждений общего среднего образования" № 1286. До 1 сентября 2026 года это была отдельная надбавка, которую получали все учителя в размере 2 600 грн (до вычета обязательных налогов и сборов).

Но в новом учебном году предусмотрено существенное изменение — указанная сумма стала частью должностного оклада, от которого рассчитывают надбавку за престижность труда, выслугу лет и др. То есть вместо временной доплаты на период военного положения сотрудники сферы образования получили гарантированное повышение дохода.

"Включение в должностной оклад защищает эту сумму: после завершения военного положения она останется в составе гарантированной части зарплаты. В учреждениях, финансируемых из местного бюджета, доплату могут установить по решению ОМС", — говорится в постановлении.

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Отдельная выплата для прифронтовых областей

До 1 сентября педагогические работники, выполнявшие обязанности в учебных заведениях, расположенных в прифронтовых областях, получали доплату в размере 5 200 грн. Фактически ничего не изменилось, кроме механизма распределения суммы: 2 600 грн включили в должностной оклад, а еще 2 600 грн утвердили в качестве отдельной выплаты.

Это касается учителей в учреждениях среднего образования государственной и коммунальной формы собственности (очная форма обучения) на территориях отдельных общин прифронтовых и приграничных областей. Перечень этих территорий содержится в приложении к постановлению Кабмина № 1286.

В Министерстве образования и науки уточнили, что органы местного самоуправления имеют полномочия утверждать доплату за работу в неблагоприятных условиях педагогическим сотрудникам других учебных заведений, функционирующих в очной форме на прифронтовых территориях.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали обо всех надбавках и доплатах учителям в сентябре 2026 года. Зарплаты педагогических сотрудников состоят из должностного оклада и многих дополнительных сумм, включая премии. Мы разобрались, на что могут рассчитывать украинцы из сферы образования.

Также Новини.LIVE рассказывали, может ли зарплата учителя уменьшиться после перехода на новую систему. С 1 сентября 2026 года в Украине отменили расчет должностных окладов педагогов по Единой тарифной сетке. Однако снижения доходов сотрудников не ожидается.

учителя школы надбавки доплаты зарплата
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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