Надбавка за престижность для учителей: какой минимальный процент установили в школах

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

В Украине изменили подход к расчету зарплат учителей. С 1 сентября 2026 года отменили Единую тарифную сетку, заменив ее специальными коэффициентами и базовой величиной. Это позволило повысить должностной оклад педагогических сотрудников. Кроме того, внесли изменения в обязательную надбавку за престижность труда — теперь действует повышенный минимальный процент.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что произошло с надбавкой за престижность труда с 1 сентября.

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Минимальная надбавка за престижность

До перехода на новую систему расчета должностного оклада учителя в Украине могли рассчитывать на надбавку за престижность труда в минимальном размере 5%. Руководители учебных заведений по своему усмотрению устанавливали эту доплату сотрудникам в зависимости от финансовых ресурсов школы.

Однако с 1 сентября ситуация изменилась. Согласно информации Министерства образования и науки, надбавка за престижность сохраняется, однако ее предельные размеры варьируются:

в учреждениях общего среднего образования — от 20% до 30% должностного оклада;

в инклюзивно-ресурсных центрах — от 25 до 30%;

в других учебных заведениях — от 5% до 30%.

То есть школьные учителя вместо прежнего минимального размера надбавки 5% теперь могут рассчитывать на 20%. Поскольку сумма определяется исходя из оклада, то с увеличением основной зарплаты повышается и дополнительная выплата в гривнах.

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"Конкретный размер надбавки в установленных пределах определяет руководитель учреждения, и этот размер напрямую зависит от финансовых ресурсов учредителя — общины или другого органа, в сферу управления которого входит данное учреждение", — уточнили в МОН.

От чего зависит зарплата учителя

Должностной оклад остается основой дохода, однако его рассчитывают по новой формуле: базовую величину в размере 28 885 грн умножают на коэффициент. Затем к сумме добавляют предусмотренные законодательством повышения, надбавки и доплаты.

В целом на итоговую выплату влияют квалификация педагогического сотрудника, его стаж, рабочая нагрузка и пр. С 1 сентября минимальная зарплата учителей в школах составляет 16 600 грн до вычета обязательных налогов и сборов.

Она может достигать 37 000 грн, если учитывать широкий перечень надбавок. После уплаты налогов суммы будут колебаться в диапазоне 12 800-28 500 грн. Конкретный расчет зависит от должности и составляющих зарплаты конкретного специалиста.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с надбавками и доплатами для учителей в сентябре 2026 года. После перехода на новую систему оплаты труда произошли определенные изменения в начислении дополнительных средств. Мы разобрались, на какие выплаты могут рассчитывать педагогические работники.

Также Новини.LIVE рассказывали, может ли зарплата учителя уменьшиться после 1 сентября 2026 года. Новая система предусматривает повышение должностного оклада на 20%. Поэтому педагоги гарантированно получат увеличенную сумму финансового обеспечения с нового учебного года.