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Головна Економіка Надбавка за престижність праці: що змінилося для вчителів з 1 вересня

Надбавка за престижність праці: що змінилося для вчителів з 1 вересня

Ua ru
20 вересня 2026 08:25
Надбавка за престижність для вчителів: який мінімальний відсоток встановили у школах
Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

В Україні змінили підхід до розрахунку зарплат учителів. З 1 вересня 2026 року скасували Єдину тарифну сітку, замінивши її спеціальними коефіцієнтами і базовою величиною. Це дозволило підвищити посадовий оклад педагогічних працівників. Додатково внесли зміни до обов’язкової надбавки за престижність праці — тепер діє підвищений мінімальний відсоток.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що стало з надбавкою за престижність праці з 1 вересня.

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Мінімальна надбавка за престижність

До переходу на нову системи розрахунку посадового окладу вчителі в Україні могли розраховувати на надбавку за престижність праці в мінімальному розмірі 5%. Керівники закладів освіти на власний розсуд встановлювали цю доплату працівникам, залежно від фінансового ресурсу школи.

Однак із 1 вересня ситуація змінилася. Згідно з інформацією Міністерства освіти та науки, надбавка за престижність зберігається, проте її граничні розміри варіюються:

  • у закладах загальної середньої освіти — від 20% до 30% посадового окладу;
  • в інклюзивно-ресурсних центрах — від 25 до 30%;
  • в інших установах освіти — від 5% до 30%.

Тобто шкільні вчителі замість попереднього мінімального розміру надбавки 5% тепер можуть розраховувати на 20%. Оскільки суму визначають від окладу, то зі збільшенням основної зарплати підвищується і додаткова виплата у гривнях.

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"Конкретний розмір надбавки в установлених межах визначає керівник закладу і цей розмір прямо залежить від фінансового ресурсу засновника — громади або іншого органу, до сфери управління якого належить заклад", — уточнили в МОН.

Від чого залежить зарплата вчителя

Посадовий оклад залишається основою доходу, проте визначають його за новою формулою: базову величину в розмірі 28 885 грн множать на коефіцієнт. Далі до суми додають передбачені законодавством підвищення, надбавки і доплати.

Загалом на кінцеву виплату впливає кваліфікація педагогічного працівника, його стаж, робоче навантаження тощо. З 1 вересня мінімальна зарплата вчителів у школах перебуває на рівні 16 600 грн до вирахування обов’язкових податків і зборів.

Вона може доходити до 37 000 грн, якщо брати до уваги широкий перелік надбавок. Після стягнення податків суми коливатимуться в діапазоні 12 800-28 500 грн. Конкретний розрахунок залежить від посади і складових зарплати конкретного фахівця.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з надбавками і доплатами для вчителів у вересні 2026 року. Після переходу на нову систему оплати праці відбулися певні зміни в нарахуванні додаткових коштів. Ми розібралися, на які виплати можуть розраховувати педагогічні працівники.

Також Новини.LIVE розповідали, чи може зарплата вчителя стати меншою після 1 вересня 2026 року. Нова система передбачає підвищення посадового окладу на 20%. Тому педагоги гарантовано матимуть збільшену суму фінансового забезпечення з нового навчального року.

вчителі школи доходи надбавки зарплата
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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