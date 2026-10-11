Надбавка за выслугу лет: что изменилось для учителей и какие зарплаты получат в октябре

Купюры гривны в руках. Фото: УНИАН

С 1 сентября 2026 года украинским педагогам повысили финансовое обеспечение. При этом изменения коснулись не только системы оплаты труда, но и надбавок учителей. В частности был установлен новый минимальный порог для надбавки за престижность труда, а также доплата за работу в неблагоприятных условиях стала частью должностного оклада.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как педагогическим сотрудникам назначают надбавку за выслугу лет по состоянию на октябрь.

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Размеры надбавок за выслугу лет

Нововведения, вступившие в силу 1 сентября 2026 года, действительно касаются определенных доплат, однако надбавка за выслугу лет по-прежнему регулируется постановлением Кабинета Министров "Некоторые вопросы реализации отдельных положений части первой статьи 57 и части четвертой статьи 61 Закона Украины "Об образовании".

По состоянию на октябрь педагогическим работникам назначается надбавка в зависимости от приобретенного профессионального стажа:

свыше 3 лет — 10%;

свыше 10 лет — 20%;

свыше 20 лет — 30%.

Отличие заключается в том, что теперь базой для расчета является должностной оклад со всеми доступными повышениями, утвержденными постановлением правительства от 31 августа 2026 г. № 1078 "Об условиях оплаты труда педагогических и научно-педагогических сотрудников".

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Речь идет о квалификационной категории, званиях ("учитель-методист", "старший учитель"), использовании в работе иностранного языка, типе учебного заведения и пр. Получается, что увеличение оклада автоматически влияет на абсолютный размер соответствующих выплат.

Минимальные зарплаты учителей в октябре

Новая система оплаты труда предусматривает отказ от Единой тарифной сетки, вместо которой используются базовая величина 28 885 грн и коэффициенты по квалификационным категориям. Это позволило зафиксировать минимальные зарплаты педагогов на таких уровнях (с учетом налогов):

для специалиста без категории — 13 865 грн;

для специалиста второй категории — 14 154 грн;

для специалиста первой категории — 14 731 грн;

для специалиста высшей категории — 15 020 грн.

Даже если учитель не имеет права на другие повышения или доплаты, ему обязательно назначают 20% надбавки за престижность труда. А с учетом минимальной надбавки за выслугу лет (10%) финансовое обеспечение возрастает до 18 024 грн, 18 400 грн, 19 150 грн и 19 526 грн для соответствующей категории.

Отметим, суммы указаны до удержания обязательных налогов и сборов, поэтому "на руки" педагогические работники получат меньше. В государственный бюджет поступает 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Получается, что в чистом виде учителям начисляют почти на четверть меньше.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сохранили ли учителям доплату за работу в неблагоприятных условиях. Дополнительные средства в размере 2 600 грн с учетом налогов стали частью должностного оклада. Таким образом, эту доплату не отменят после завершения военного положения в Украине, как предполагалось ранее.

Также Новини.LIVE рассказывали, могла ли зарплата учителя уменьшиться после внесения изменений в систему расчета. Предполагается, что финансовое обеспечение увеличится благодаря комплексным изменениям. Мы выяснили, на какие суммы стоит рассчитывать педагогическим сотрудникам.