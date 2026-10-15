Льготы для учителей в октябре 2026 года: чем могут воспользоваться педагоги

Скидки на услуги ЖКХ, доплаты и досрочная пенсия: все льготы для учителей
Государство гарантирует украинским учителям ряд льгот по состоянию на октябрь 2026 года. Они касаются выхода на пенсию, финансового обеспечения и скидок на коммунальные услуги. При этом необходимо выполнить обязательные условия, дабы воспользоваться своим правом на поддержку. Мы разобрались, какую помощь предлагают педагогическим сотрудникам.
Сайт Новини.LIVE рассказывает о льготах для учителей в октябре 2026 года.
Оплата коммунальных услуг
Согласно статье 29 закона "О культуре", педагоги, которые работали в сельской местности и вышли на пенсию, продолжая жить в селе, могут рассчитывать на 100% скидки для покрытия расходов на:
- оплату жилищно-коммунальных услуг;
- покупку топлива для печей и сжиженного газа в пределах социальных норм.
Во-первых, необходимо накопить не менее трех лет педагогического стажа и работать в селе на момент получения статуса пенсионера. Во-вторых, среднемесячный доход на одного члена семьи за последние шесть месяцев не должен превышать 4 660 грн (сумма действительна в 2026 году).
Пенсия за выслугу лет для учителей
Статья 55 закона "О пенсионном обеспечении" гласит, что педагогические сотрудники в Украине при наличии стажа работы по специальному перечню не менее 30 лет, достигшие 55-летнего возраста, имеют право на досрочное оформление пенсии.
Однако финансовое обеспечение выплачивают лишь после увольнения. Если человек не прекратил трудовую деятельность или вернулся на работу через некоторое время, начисление денег приостанавливается до момента следующего увольнения.
Доплата за работу в неблагоприятных условиях
С 1 сентября 2026 года утверждена специальная доплата в размере 2 600 грн для учителей в учреждениях среднего образования государственной и коммунальной формы собственности (очная форма обучения), функционирующих на территориях отдельных общин прифронтовых и приграничных областей.
Ознакомиться с перечнем этих территорий можно в приложении к постановлению Кабинета Министров "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических работников учреждений общего среднего образования" № 1286. До 1 сентября размер доплаты составлял 5 200 грн с учетом налогов, но часть средств включили в должностной оклад.
Ранее Новини.LIVE писали, как украинским учителям выплачивают обязательную надбавку за престижность труда. Минимальный размер повысили с 5% до 20%, поэтому педагогические сотрудники могут рассчитывать на более высокий должностной оклад в октябре 2026 года.
Также Новини.LIVE сообщали, что некоторые учителя имеют право на надбавку за выслугу лет. Ее устанавливают при условии накопления профессионального стажа. Зарплата педагогов может повыситься на 10–30% в зависимости от количества отработанных в учебном заведении лет.