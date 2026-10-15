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Главная Экономика Скидки на услуги ЖКХ, доплаты и досрочная пенсия: все льготы для учителей

Скидки на услуги ЖКХ, доплаты и досрочная пенсия: все льготы для учителей

Ua ru
15 октября 2026 07:22
Льготы для учителей в октябре 2026 года: чем могут воспользоваться педагоги
Учительница с детьми в классе. Фото: УНИАН

Государство гарантирует украинским учителям ряд льгот по состоянию на октябрь 2026 года. Они касаются выхода на пенсию, финансового обеспечения и скидок на коммунальные услуги. При этом необходимо выполнить обязательные условия, дабы воспользоваться своим правом на поддержку. Мы разобрались, какую помощь предлагают педагогическим сотрудникам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о льготах для учителей в октябре 2026 года.

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Оплата коммунальных услуг

Согласно статье 29 закона "О культуре", педагоги, которые работали в сельской местности и вышли на пенсию, продолжая жить в селе, могут рассчитывать на 100% скидки для покрытия расходов на:

  • оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • покупку топлива для печей и сжиженного газа в пределах социальных норм.

Во-первых, необходимо накопить не менее трех лет педагогического стажа и работать в селе на момент получения статуса пенсионера. Во-вторых, среднемесячный доход на одного члена семьи за последние шесть месяцев не должен превышать 4 660 грн (сумма действительна в 2026 году).

Пенсия за выслугу лет для учителей

Статья 55 закона "О пенсионном обеспечении" гласит, что педагогические сотрудники в Украине при наличии стажа работы по специальному перечню не менее 30 лет, достигшие 55-летнего возраста, имеют право на досрочное оформление пенсии.

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Однако финансовое обеспечение выплачивают лишь после увольнения. Если человек не прекратил трудовую деятельность или вернулся на работу через некоторое время, начисление денег приостанавливается до момента следующего увольнения.

Доплата за работу в неблагоприятных условиях

С 1 сентября 2026 года утверждена специальная доплата в размере 2 600 грн для учителей в учреждениях среднего образования государственной и коммунальной формы собственности (очная форма обучения), функционирующих на территориях отдельных общин прифронтовых и приграничных областей.

Ознакомиться с перечнем этих территорий можно в приложении к постановлению Кабинета Министров "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических работников учреждений общего среднего образования" № 1286. До 1 сентября размер доплаты составлял 5 200 грн с учетом налогов, но часть средств включили в должностной оклад.

Ранее Новини.LIVE писали, как украинским учителям выплачивают обязательную надбавку за престижность труда. Минимальный размер повысили с 5% до 20%, поэтому педагогические сотрудники могут рассчитывать на более высокий должностной оклад в октябре 2026 года.

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторые учителя имеют право на надбавку за выслугу лет. Ее устанавливают при условии накопления профессионального стажа. Зарплата педагогов может повыситься на 10–30% в зависимости от количества отработанных в учебном заведении лет.

коммунальные услуги учителя пенсии льготы школа доплаты
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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