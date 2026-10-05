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Головна Економіка Мінімальна зарплата вчителя у жовтні: що змінилося для педагогів в Україні

Мінімальна зарплата вчителя у жовтні: що змінилося для педагогів в Україні

Ua ru
5 жовтня 2026 08:25
Зарплати вчителів в Україні: на які мінімальні суми розраховувати педагогам у жовтні
Вчителька біля дошки у класі. Фото: УНІАН

В Україні змінили підхід до розрахунку посадових окладів педагогічних працівників. Зарплати вчителів підвищилися з 1 вересня 2026 року — вони продовжать отримувати нові суми в жовтні. Ми дізналися, на які мінімальні розміри фінансового забезпечення варто розраховувати співробітникам закладів середньої освіти найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з зарплатами вчителів у жовтні 2026 року.

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Нові коефіцієнти для обчислення зарплати

Посадовий оклад педагогів більше не залежить від Єдиної тарифної сітки. Замість неї використовують два показники, згідно з постановою Кабінету Міністрів від 31 серпня 2026 р. № 1078: базову величину 28 885 грн і коефіцієнти за кваліфікаційними категоріями.

Станом на жовтень формула обчислення зарплати вчителів передбачає множення базової величини (офіційний середньомісячний дохід в Україні за 1 квартал 2026 року) на такі коефіцієнти:

  • для спеціаліста без категорії — 0,48;
  • для спеціаліста другої категорії — 0,49;
  • для спеціаліста першої категорії — 0,51;
  • для спеціаліста вищої категорії — 0,52.

"Поки рішення органу місцевого самоврядування про перехід не ухвалене, працівники продовжують отримувати зарплату за Єдиною тарифною сіткою з урахуванням підвищення посадових окладів, яке діє з 1 січня 2026 року", — уточнили на сайті МОН.

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Мінімальна зарплата вчителів у жовтні

Можна легко визначити мінімальну межу посадового окладу, знаючи свою кваліфікаційну категорію. Станом на жовтень працівникам-початківцям і педагогам із невеликим стажем виплатять 13 865 грн, а спеціалістам другої категорії зі стажем від трьох років — 14 154 грн.

Якщо вчителю присвоїли першу кваліфікаційну категорію, він може розраховувати щонайменше на 14 731 грн. А спеціаліст вищої категорії (від семи років педагогічного стажу і висока компетентність) отримає у жовтні 15 020 грн. Це суми до стягнення обов’язкових податків і зборів.

Водночас зарплати будуть зростати з урахуванням обов’язкових доплат. Наприклад, надбавку за престижність праці затвердили на мінімальному рівні 20%. Плюс передбачені підвищення за звання ("вчитель-методист", "старший вчитель"), використання іноземної мови в роботі, тип закладу освіти тощо.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що варто знати про доплату за роботу в несприятливих умовах. До вересня 2026 року гроші виплачували окремо, а з початком нового навчального року суму 2 600 грн включили до посадового окладу. Ми розібралися, що фактично змінилося для вчителів.

Також Новини.LIVE розповідали, як виплачують надбавку за престижність праці вчителям із 1 вересня. Уряд ухвалив рішення про встановлення нового мінімального показника. Замість 5% педагогічним працівникам тепер нараховують 20%, тобто заробітна плата підвищилася.

вчителі школи мінімальна зарплата доходи зарплата
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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