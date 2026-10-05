Зарплаты учителей в Украине: на какие минимальные суммы рассчитывать педагоги в октябре

Учительница возле доски в классе. Фото: УНИАН

В Украине изменили подход к расчету должностных окладов педагогических сотрудников. Зарплаты учителей повысились с 1 сентября 2026 года — они продолжат получать новые суммы в октябре. Мы узнали, на какие минимальные размеры финансового обеспечения стоит рассчитывать работникам учреждений среднего образования в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с зарплатами учителей в октябре 2026 года.

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Новые коэффициенты для расчета зарплаты

Должностной оклад педагогов больше не зависит от Единой тарифной сетки. Вместо нее используют два показателя, согласно постановлению Кабинета Министров от 31 августа 2026 г. № 1078: базовую величину 28 885 грн и коэффициенты по квалификационным категориям.

По состоянию на октябрь формула расчета зарплаты учителей предусматривает умножение базовой величины (официальный среднемесячный доход в Украине за 1 квартал 2026 года) на такие коэффициенты:

для специалиста без категории — 0,48;

для специалиста второй категории — 0,49;

для специалиста первой категории — 0,51;

для специалиста высшей категории — 0,52.

"Пока решение органа местного самоуправления о переходе не принято, работники продолжают получать зарплату по Единой тарифной сетке с учетом повышения должностных окладов, действующего с 1 января 2026 года", — уточнили на сайте МОН.

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Минимальная зарплата учителей в октябре

Можно легко определить минимальный размер должностного оклада, зная свою квалификационную категорию. По состоянию на октябрь начинающим сотрудникам и педагогам с небольшим стажем выплатят 13 865 грн, а специалистам второй категории со стажем от трех лет — 14 154 грн.

Если учителю присвоена первая квалификационная категория, он может рассчитывать как минимум на 14 731 грн. А специалист высшей категории (от семи лет педагогического стажа и высокая компетентность) получит в октябре 15 020 грн. Это суммы до удержания обязательных налогов и сборов.

В то же время зарплаты будут расти с учетом обязательных доплат. Например, надбавку за престижность труда утвердили на минимальном уровне 20%. Кроме того, предусмотрены повышения за звания ("учитель-методист", "старший учитель"), использование иностранного языка в работе, тип учебного заведения и пр.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что надо знать о доплате за работу в неблагоприятных условиях. До сентября 2026 года деньги выплачивались отдельно, а с началом нового учебного года сумму 2 600 грн включили в должностной оклад. Мы разобрались, что фактически изменилось для учителей.

Также Новини.LIVE рассказывали, как с 1 сентября выплачивают надбавку за престижность труда учителям. Правительство приняло решение об установлении нового минимального показателя. Вместо 5% педагогическим сотрудникам теперь начисляют 20%, то есть заработная плата повысилась.