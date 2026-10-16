Учительница с детьми в классе. Фото: УНИАН

В Украине с началом нового учебного года существенно изменились зарплаты учителей. Уже в сентябре расчет финансового обеспечения осуществлялся без использования Единой тарифной сетки. Благодаря новым правилам удалось повысить доходы педагогических сотрудников, что коснулось и директоров средних учебных заведений.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какие минимальные зарплаты могут рассчитывать директора школ в октябре 2026 года.

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Должностной оклад директора школы

Постановление Кабинета Министров "Об условиях оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников" № 1078 от 31.08.2026 предусматривает использование базовой величины и специальных коэффициентов по должности, а не показателей Единой тарифной сетки.

Чтобы рассчитать минимальный должностной оклад директора школы, необходимо умножить 28 885 грн на утвержденный коэффициент, который в каждом отдельном случае зависит от количества учащихся в учебном заведении:

до 300 — 0,63;

от 300 до 1000 — 0,66;

свыше 1000 — 0,69.

Получается, если в школе обучается не более 300 детей, то должностной оклад директора должен составлять не менее 18 198 грн. Если количество учащихся превышает 300 человек, но не превышает 1000, зарплата начинается от 19 064 грн. А директор учебного заведения, где обучается более 1000 детей, зарабатывает минимум 19 931 грн.

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Стоит отметить, что указанные суммы не включают обязательные налоги и сборы, а именно 18% НДФЛ и 5% военного сбора. То есть "на руки" получателям начислят на 23% меньше, однако конечный доход можно увеличить благодаря большому количеству надбавок и доплат.

Надбавки для директора школы в Украине

Перечень надбавок и доплат для педагогических сотрудников довольно широкий. Директору школы гарантированно устанавливают надбавку за престижность труда в размере не менее 20% и надбавку за выслугу лет от 10% до 30% (в зависимости от профессионального стажа).

Также зарплата может увеличиться за педагогическое звание (10-15%), работу в горной местности (25%), успешное прохождение сертификации (20%), почетное звание (20% или 40%), высокие достижения в труде (до 50%), научную степень (до 15% или 25%), ученое звание (до 25% или 33%) и др.

Ранее Новини.LIVE писали, на какие льготы могут рассчитывать учителя в Украине. Педагогическим сотрудникам предоставляют скидку на оплату коммунальных услуг, пенсию за выслугу лет и доплату за работу в неблагоприятных условиях. Однако необходимо выполнить обязательные требования.

Также Новини.LIVE рассказывали, какими могут быть зарплаты учителей с надбавкой за выслугу лет. Размер повышения зависит от профессионального стажа: свыше 3 лет — 10%, свыше 10 лет — 20%, от 20 лет — 30%. Благодаря доплате заработок педагогов существенно повышается.