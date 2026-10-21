Торжественное заседание ученого совета. Фото: facebook.com/Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

С 1 сентября 2026 года в Украине повысили зарплаты педагогическим и научно-педагогическим сотрудникам. Теперь при расчете должностных окладов не используется Единая тарифная сетка — вместо этого правительство утвердило базовую величину и специальные коэффициенты. Изменения коснулись как учителей в школах, так и преподавателей в высших учебных заведениях.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие минимальные оклады получают научно-педагогические работники в Украине.

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Как рассчитывают зарплаты сотрудников образования

Кабинет Министров принял постановление № 1078 "Об условиях оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников", утвердив новые схемы должностных окладов, а также ставки почасовой оплаты учебных занятий. С 1 сентября отменили привязку к Единой тарифной сетке — вместо нее появилась базовая величина 28 885 грн.

Чтобы самостоятельно определить свой доход без учета надбавок, доплат и повышений, необходимо умножить указанную сумму на специальный коэффициент по должности. Эти показатели различаются для учителей в школах, директоров учреждений среднего образования и научно-педагогических сотрудников.

Зарплаты преподавателей в университетах

Согласно постановлению правительства, сотрудники высших учебных заведений могут рассчитывать на такие минимальные должностные оклады (до вычета 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора):

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ректор, президент, руководитель вуза — 0,99 — от 28 596 грн;

декан — 0,81 — от 23 397 грн;

заведующий кафедрой (профессор) — 0,81 — от 23 397 грн;

профессор — 0,75 — от 21 664 грн;

доцент — 0,69 — от 19 931 грн;

старший преподаватель — 0,66 — от 19 064 грн;

преподаватель, ассистент — 0,63 — от 18 198 грн.

"Если должностной оклад рассчитан с копейками, сумму округляют до целой гривны: если копеек меньше 50 — их отбрасывают, если 50 копеек и больше — округляют до следующей гривны", — говорится на специализированном портале 7eminar.

Также руководители национальных высших учебных заведений могут устанавливать повышение должностных окладов научно-педагогических сотрудников до 100% в пределах утвержденного фонда оплаты труда. Однако это право, а не обязанность, поэтому не стоит рассчитывать на гарантированную надбавку.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, на какую минимальную зарплату могут рассчитывать директора учреждений среднего образования. Для них установлены отдельные коэффициенты, поэтому должностной оклад начинается с 18 198 грн. Это сумма без учета надбавок и доплат, но до удержания обязательных налогов.

Также Новини.LIVE рассказывали обо всех доступных льготах для украинских учителей. Педагогическим работникам предоставляют скидку на коммунальные услуги, право на досрочное оформление пенсии за выслугу лет и устанавливают доплату за работу в неблагоприятных условиях труда.