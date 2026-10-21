Чоловік тримає гроші та картку біля банкомата. Фото: Новини.LIVE

Українські банки стежать за фінансовими операціями клієнтів, і в деяких випадках під перевірку можуть потрапити навіть невеликі перекази з картки на картку. Часто такі ситуації виникають через банальні помилки, наприклад, при заповненні анкети-опитувальника банку. Через невідповідність даних фінмоніторинг може розцінити окремі транзакції як ризикові.

Як зменшити ймовірність блокування рахунків, розповіли фахівці юридичної компанії YANKIV, передають Новини.LIVE.

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Які перекази привертають увагу банків

Якщо не поглиблюватися у банківські процеси, то фінмоніторинг працює за доволі простим принципом. Головне завдання — знайти нетипові платежі, які не характерні для конкретного клієнта.

Наприклад, якщо місячний оборот на рахунку складає до 30 000 грн, ймовірність перевірки всього 1-5%. Втім, банк може ініціювати перевірку, якщо клієнт вказав, що безробітній і регулярно отримує такі кошти. Ризик фінмоніторингу зростає до 20-40%, якщо надходження складають 30 000-40 000 грн на місяць. Вибірково можуть запитати документи про походження коштів. Якщо підтвердження не буде — рахунки можуть заблокувати.

Найбільший ризик несуть значні надходження — понад 400 000 грн на місяць. За словами юристів, у такому випадку банк майже гарантовано попросить пояснити звідки гроші та надати документи.

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Як зменшити ризик блокування рахунків

Як зазначають юристи, у більшості випадків все банально просто. Потрібно лише правильно вказати дані в анкеті-опитувальнику, яка заповнюється під час реєстрації в банку. Інформацію в ній можна редагувати й вже маючи на руках картку, наприклад, використовуючи додаток банку чи офіційний вебсайт.

Наприклад, якщо клієнт вказав в анкеті, що безробітний, але щомісячно отримує на картку 25 000 грн, банк бачить невідповідність і може ініціювати перевірку.

Як правильно вказати дані:

якщо ви фрилансер — відкрити ФОП і оновити анкету;

якщо надходить допомога від родичів — вказати це як джерело доходу;

якщо працевлаштувались — обов'язково зазначити це в анкеті.

Однак, якщо вказати офіційну зарплату у розмірі 15 000 грн, а щомісячний оборот буде доходити до 100 000 грн, то банк буде ставити питання. Додаткові джерела доходу, наприклад, бізнес також мають бути вказані в анкеті. Якщо ж фактичні операції будуть суперечити інформації, яку знає про клієнта банк, ризик фінмоніторинг суттєво зростає

На що ще варто звернути увагу

Раніше Новини.LIVE писали, що розмір місячного ліміту на карткові перекази залежить від рівня ризику клієнта та офіційних доходів. Якщо рівень ризику високий, діє обмеження до 50 000 грн. Водночас за низького чи середнього рівня ризику встановлюють ліміт до 100 000 грн.

Також Новини.LIVE повідомляли, під час відключень світла доступ до банківських послуг можу ускладнюватися. Українцям варто тримати під рукою важливі документи, а також перевірити канали обслуговування конкретного банку. У деяких відділеннях навіть під час блекауту можна отримати готівку або здійснити платіж.