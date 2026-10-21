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Главная Экономика Переводы с карты на карту: из-за чего могут заблокировать счет

Переводы с карты на карту: из-за чего могут заблокировать счет

Ua ru
21 октября 2026 19:10
Карточные переводы: шаги, которые снизят риск блокировки Новини.LIVE
Мужчина держит деньги и карту возле банкомата. Фото: Новини.LIVE

Украинские банки отслеживают финансовые операции клиентов, и в некоторых случаях под проверку могут попасть даже небольшие переводы с карты на карту. Часто такие ситуации возникают из-за банальных ошибок, например, при заполнении анкеты-опросника банка. Из-за несоответствия данных финмониторинг может расценить отдельные транзакции как рискованные.

Как снизить вероятность блокировки счетов, рассказали специалисты юридической компании YANKIV, передают Новости.LIVE.

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Какие переводы привлекают внимание банков

Если не углубляться в банковские процессы, то финансовый мониторинг работает по довольно простому принципу. Главная задача — выявить нетипичные платежи, которые не характерны для конкретного клиента.

Например, если месячный оборот на счете составляет до 30 000 грн, вероятность проверки составляет всего 1-5%. Впрочем, банк может инициировать проверку, если клиент указал, что является безработным и регулярно получает такие средства. Риск финансового мониторинга возрастает до 20-40%, если поступления составляют 30 000-40 000 грн в месяц. В выборочном порядке могут запросить документы о происхождении средств. Если подтверждения не будет — счета могут заблокировать.

Наибольший риск несут значительные поступления — свыше 400 000 грн в месяц. По словам юристов, в таком случае банк почти гарантированно попросит объяснить, откуда деньги, и предоставить документы.

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Как снизить риск блокировки счетов

Как отмечают юристы, в большинстве случаев все банально просто. Нужно лишь правильно указать данные в анкете, которая заполняется при регистрации в банке. Информацию в ней можно редактировать, даже имея на руках карту, например, с помощью приложения банка или официального сайта.

Например, если клиент указал в анкете, что является безработным, но ежемесячно получает на карту 25 000 грн, банк видит несоответствие и может инициировать проверку.

Как правильно указать данные:

  • если вы фрилансер — зарегистрировать ФЛП и обновить анкету;
  • если получаете помощь от родственников — укажите это как источник дохода;
  • если устроились на работу — обязательно указать это в анкете.

Однако, если указать официальную зарплату в размере 15 000 грн, а ежемесячный оборот будет достигать 100 000 грн, то у банка возникнут вопросы. Дополнительные источники дохода, например, бизнес, также должны быть указаны в анкете. Если же фактические операции будут противоречить информации, которой располагает банк о клиенте, риск финансового мониторинга существенно возрастает

На что еще стоит обратить внимание

Ранее Новини.LIVE писали, что размер месячного лимита на карточные переводы зависит от уровня риска клиента и официальных доходов. Если уровень риска высокий, действует ограничение до 50 000 грн. В то же время при низком или среднем уровне риска устанавливается лимит до 100 000 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что во время отключений света доступ к банковским услугам может затрудняться. Украинцам стоит держать под рукой важные документы, а также проверить каналы обслуживания конкретного банка. В некоторых отделениях даже во время блэкаута можно получить наличные или осуществить платеж.

деньги банки денежные переводы банковские карты финансовый мониторинг
Писаренко Владислав - редактор
Автор:
Писаренко Владислав

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