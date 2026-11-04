Жінка тримає готівку і телефон у руках. Фото: Новини.LIVE

Отримання грошей на власну банківську картку від членів родини — звичайне діло для багатьох українців. Однак податкова складова під час таких переказів напряму залежить від близькості дарувальника та одержувача. Законодавство чітко розмежовує коло близьких родичів, які мають право переказувати будь-які суми без оглядки на фіскальні збори, та інших членів родини, чиї подарунки підлягають стандартному оподаткуванню.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на голову фінансового комітету Верховної Ради України, секретаря Національної ради з відновлення України від наслідків війни, народного депутата України Данила Гетманцева.

Реклама

Хто звільнений від сплати податків

Стаття 174 Податкового кодексу України прирівнює правила оподаткування грошових подарунків до отримання спадщини. Якщо обоє учасників транзакції є податковими резидентами України та належать до першої або другої категорії споріднення, ставка ПДФО становить 0%, а сам переказ звільняється від військового збору.

Жодних фінансових чи кількісних обмежень за сумою для таких переказів законодавством не передбачено.

До таких категорій належать:

Читайте також:

Перший ступінь споріднення: батьки, чоловік або дружина, діти (у тому числі усиновлені). Другий ступінь споріднення: рідні брати та сестри, бабусі, дідусі, а також онуки.

Грошова допомога від батька доньці чи від бабусі онукові не підлягає оподаткуванню незалежно від того, йдеться про тисячу гривень чи про мільйон. Однак варто зберігати документи, які підтверджують як родинні зв'язки, так і безоплатну природу переказу, аби за потреби довести походження грошей.

Коли доведеться сплатити податок

Якщо коштами ділиться родич, який не входить до першого або другого кола споріднення: дядько, тітка, племінник чи двоюрідні брати й сестри, право на нульову ставку втрачається.

Для українців під час отримання такого подарунка виникають наступні фінансові зобов'язання:

ПДФО за ставкою 5% від отриманої суми;

військовий збір за ставкою 5%.

Податок відрахування становитимуть 10% від загального розміру переказу.

Наприклад:

батько переслав доньці 50 000 гривень. Батько входить до першого кола споріднення, тож податки становлять 0%. Відповідно донька отримає 50 000 гривень.

Якщо ж кошти надсилатиме тітка племіннику, тоді:

ПДФО і військовий збір становитиме по 2 500 гривень. В сумі це буде 5 000 гривень. Відповідно на руки племінник зможе отримати 45 000 гривень.

А перекази від родичів, які не є податковими резидентами України, застосовується базова ставка ПДФО 18% та військовий збір 5%.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, коли фінмоніторинг може зацікавитись переказами. Під перевіркою можуть опинитись навіть незначні суми до 30 000 гривень. Особливо якщо в анкеті клієнта вказано, що він безробітний.

Також Новини.LIVE повідомляли, через які помилки банк може заблокувати рахунок. Фахівці закликають уникати фраз на кшталт "це мої гроші" або "я їх чесно заробив". Фінансова установа захоче дізнатись "всю картину" походження коштів.