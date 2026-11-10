Банковская карта и смартфон в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы ежедневно осуществляют переводы с карты на карту — возвращают одолженные деньги, оплачивают услуги, помогают близким и т. д. В некоторых случаях даже небольшие суммы могут привлечь внимание финансового мониторинга. Существует три распространенных ошибки при совершении платежей, из-за которых банк может заподозрить нарушение и инициировать проверку.

Об этом сообщает юридическая компания YANKIV, передают Новини.LIVE.

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Переводы без указания назначения платежа

Очень часто украинцы осуществляют перевод и не заполняют поле "Назначение платежа", хотя краткое пояснение помогает банку понять причину перевода. Важно указывать реальную причину платежа, чтобы снизить вероятность проверки.

Например, при переводе личных средств можно указать, в зависимости от ситуации, следующие варианты:

возврат долга;

помощь родителям;

подарок;

перевод семье на бытовые нужды.

В случаях с совместными расходами можно указать оплату ужина, коммунальных услуг или покупок. Если осуществляется благотворительный перевод, то соответственно написать, что это помощь или взнос.

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Странные формулировки в назначении платежа

Указывать назначение платежа нужно, но не менее важно делать это правильно. Некоторые слова могут стать "триггером" для банка, чтобы инициировать проверку, даже если они были написаны в шутку или бездумно.

Внимание банка могут привлечь фразы типа:

"отмывание";

"за крипту";

"обмен валюты";

"за наличные";

"конверт" и т. п.

Подобные слова в назначении платежа могут стать основанием для дополнительной проверки. Банк может запросить документ, подтверждающий происхождение средств, и временно ограничить доступ к счету.

Вместе с тем юристы не рекомендуют заменять реальную причину перевода нейтральным объяснением, ведь если банк запросит подтверждение, то несоответствие данных может усилить подозрения.

Личные счета для бизнес-платежей

ФЛП и другие лица, работающие с предпринимателями, должны разграничивать счета для личных нужд и коммерческих расчетов. В последнем случае следует использовать бизнес-переводы и подтверждать их договорами и актами выполненных работ.

Если переводы осуществляются между ФЛП, то можно указать оплату консультационных или маркетинговых услуг, выполненных работ или предоплату за товар. При этом юридические лица могут указывать оплату по счету или договору, а также расчет за поставленные товары.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что делать, если перевели деньги на чужую карту. В такой ситуации все зависит от того, между какими банками произошел перевод. Если операция между картами одного банка, шанс вернуть средства есть.

Также Новини.LIVE писали, как анкета-опросник банка может снизить риск финансового мониторинга. Заполнение формы требует правильного подхода. Несоответствие между указанными данными и фактическими операциями увеличивает риск проверки со стороны банка.