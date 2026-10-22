Ошибочный перевод на карту: как вернуть деньги в Украине

Мужчина у банкомата. Фото: УНИАН

Перевод денег на банковскую карту занимает всего несколько секунд. Однако одна ошибка может привести к потере средств. Особенно рискованно вручную вводить реквизиты получателя, ведь система не всегда способна определить, что деньги отправляются не тому человеку. Если платеж уже выполнен, вернуть сумму может быть сложно. В некоторых случаях есть шанс решить проблему через финансовую организацию, однако успешный возврат денег не гарантирован.

Сайт Новини.LIVE выяснял, как избежать ошибки при переводе и что делать, если средства уже поступили на чужую карту.

Реклама

Почему банк может не заметить ошибку в номере карты

Для обычного перевода с карты на карту чаще всего достаточно указать 16-значный номер получателя. Вводить его фамилию, имя и отчество обычно не требуется, даже если деньги отправляются в другой банк.

Как сообщает финансовый портал, проверку правильности номера карты обеспечивает специальный алгоритм "Луна". Он помогает выявлять ошибки, в частности неправильно введенную цифру. Однако такая проверка не гарантирует, что все реквизиты будут правильными. Если ошибиться в двух цифрах, некоторые комбинации могут пройти проверку.

Еще более опасная ситуация возникает, когда отправитель случайно вводит настоящий номер карты другого человека. Для платежной системы такой номер может выглядеть корректным.

Читайте также:

Как правильно переводить деньги на карту

Безопаснее всего использовать номер карты, который получатель прислал лично, и скопировать его, не вводя вручную. Это снизит риск ошибки при наборе цифр. При этом важно убедиться, что сообщение действительно поступило от нужного человека, а сами реквизиты актуальны.

Если получатель случайно прислал неправильный номер, у отправителя останется сообщение с реквизитами, по которым был выполнен платеж. При использовании платежного терминала иногда можно увидеть часть данных владельца карты — имя и первую букву фамилии. Это дает дополнительную возможность заметить несоответствие. Поэтому перед подтверждением операции стоит еще раз сверить номер карты и сумму перевода.

Как вернуть деньги, если перевели их не тому человеку

Возможность возврата средств зависит, в частности, от того, между какими банками был осуществлен платеж. Если деньги были переведены между картами одного банка, шанс вернуть средства есть. В такой ситуации стоит обратиться в банк и сообщить об ошибочной операции.

Сложнее, если средства были отправлены на карту другого финансового учреждения. В таком случае можно направить обращение в банк получателя, объяснить обстоятельства и попросить содействовать возврату денег.

Однако положительный результат не гарантирован. Кроме того, банк получателя может не раскрывать персональные данные владельца карты, поэтому самостоятельно найти человека, которому ошибочно перевели средства, может оказаться невозможно.

Что еще можно сделать после ошибочного перевода

Один из предлагаемых способов связаться со случайным получателем — отправить на ту же карту минимально возможную сумму, указав просьбу в назначении платежа. В тексте можно кратко указать, что предыдущий перевод был ошибочным, и попросить вернуть средства.

Однако этот вариант сработает только в том случае, если получатель увидит сообщение и добровольно согласится вернуть деньги.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, что делать, если оплатили штраф по неверным реквизитам. По словам правоведов, проблема для граждан и бизнеса заключается в том, что возврат средств из бюджета требует не просто заявления, а прохождения процедуры идентификации платежа и определения контролирующего органа. При этом сценарий действий кардинально различается в зависимости от причины.

Также Новини.LIVE сообщали о действиях мошенников с недвижимостью. Популярной схемой среди аферистов стала продажа квартир без ведома самого владельца. Злоумышленники находят жилье умерших людей, изготавливают поддельные документы и пытаются оформить право собственности на подставных лиц.