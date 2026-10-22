Помилковий переказ на картку: як повернути гроші в Україні

Чоловік біля банкомату. Фото: УНІАН

Переказ грошей на банківську картку займає лише кілька секунд. Однак одна помилка може призвести до втрати коштів. Особливо ризиковано вручну вводити реквізити одержувача, адже система не завжди здатна визначити, що гроші надсилають не тій людині. Якщо платіж уже виконано, повернути суму може бути складно. У деяких випадках є шанс розв'язати проблему через фінансову установу, проте успішне повернення грошей не гарантоване.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, як уникнути помилки під час переказу та що робити, якщо кошти вже надійшли на чужу картку.

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Чому банк може не помітити помилку в номері картки

Для звичайного переказу з картки на картку найчастіше достатньо вказати 16-значний номер одержувача. Вводити його прізвище, ім'я та по батькові зазвичай не потрібно, навіть якщо гроші надсилають до іншого банку.

Як повідомляє фінансовий портал, перевірку правильності карткового номера забезпечує спеціальний алгоритм Луна. Він допомагає виявляти помилки, зокрема неправильно введену цифру. Однак така перевірка не гарантує, що всі реквізити будуть правильними. Якщо помилитися у двох цифрах, деякі комбінації можуть пройти перевірку.

Ще небезпечніша ситуація виникає, коли відправник випадково вводить справжній номер картки іншої людини. Для платіжної системи такий номер може виглядати коректним.

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Як правильно переказувати гроші на картку

Найбезпечніше використовувати номер картки, який одержувач надіслав особисто, та копіювати його без ручного введення. Це зменшить ризик помилки під час набору цифр. Водночас важливо переконатися, що повідомлення справді надійшло від потрібної людини, а самі реквізити актуальні.

Якщо одержувач випадково надіслав неправильний номер, у відправника залишиться повідомлення з реквізитами, за якими було виконано платіж. У разі використання платіжного термінала іноді можна побачити частину даних власника картки — ім'я та першу літеру прізвища. Це дає додаткову можливість помітити невідповідність. Тож перед підтвердженням операції варто ще раз звірити номер картки та суму переказу.

Як повернути гроші, якщо переказали їх не тій людині

Можливість повернення коштів залежить, зокрема, від того, між якими банками відбувся платіж. Якщо гроші переказали між картками одного банку, шанс повернути кошти є. У такій ситуації варто звернутися до банку та повідомити про помилкову операцію.

Складніше, якщо кошти були відправлені на картку іншої фінансової установи. У такому випадку можна направити звернення до банку одержувача, пояснити обставини та попросити сприяти поверненню грошей.

Проте позитивний результат не гарантований. Крім того, банк одержувача може не розкривати персональні дані власника картки, тому самостійно знайти людину, якій помилково надіслали кошти, може бути неможливо.

Що ще можна зробити після помилкового переказу

Один із запропонованих способів зв'язатися з випадковим одержувачем — надіслати на ту саму картку мінімально можливу суму, написавши прохання в призначенні платежу. У тексті можна коротко зазначити, що попередній переказ був помилковим, і попросити повернути кошти.

Однак цей варіант спрацює лише тоді, коли одержувач побачить повідомлення та добровільно погодиться повернути гроші.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що робити, якщо сплатили штраф за неправильними реквізитами. За словами правознавців, проблема для громадян та бізнесу полягає в тому, що повернення коштів із бюджету вимагає не просто заяви, а проходження процедури ідентифікації платежу та визначення контролюючого органу. При цьому сценарій дій кардинально різниться залежно від причини.

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