Шахрайство з квартирами в Україні: хто ризикує залишитися без житла

Ключі у руці на фоні багатоповерхівки. Фото: Magnific

Квартира може опинитися в чужих руках навіть без відома господаря. Аферисти використовують підроблені документи, щоб переоформити чужу нерухомість, а потім швидко її продати. Повернути квартиру після таких махінацій буває дуже складно. Особливо вразливими стають самотні пенсіонери та українці, які тривалий час перебувають за кордоном.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на OBOZ.UA.

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Як шахраї відбирають чужі квартири

В Україні існує поняття відумерлої спадщини, яку після смерті власника ніхто зі спадкоємців не прийняв. Таке майно зазвичай стає власністю територіальної громади, однак саме навколо нього виникають шахрайські схеми.

Зловмисники знаходять житло померлих людей, виготовляють фальшиві документи та намагаються оформити право власності на підставних осіб. Наприклад, в одному з випадків громадянин Росії надав підроблене свідоцтво про шлюб із померлою киянкою. За документами виходило, що вони одружилися ще у 1998 році.

В іншій справі квартиру пенсіонерки намагалися переоформити за договором дарування, нібито укладеним у 2006 році. Згодом з'ясувалося, що підпис нотаріуса на документі був фальшивим.

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Якщо житло стоїть порожнім, шахраї можуть спробувати скористатися відсутністю господаря. Для цього підробляють довіреності та інші документи, які нібито дозволяють продавати нерухомість від імені власника. Після переоформлення квартиру можуть швидко виставити на продаж, іноді навіть за ціною нижчою від ринкової.

Ситуація ускладнюється, якщо житло кілька разів змінює власників. Останній покупець може виявитися людиною, яка нічого не знала про шахрайство. У такому разі суд може визнати його добросовісним набувачем, а повернення нерухомості залежатиме від обставин справи.

Відомий випадок в Івано-Франківську, де квартиру продали у 2023 році за довіреністю, нібито виданою власницею. Однак жінка померла ще у 2021 році. Попри це, суд відмовив у скасуванні продажу, врахувавши добросовісність нового власника.

Як захиститися від шахрайства з нерухомістю

Українцям, які купують квартиру, варто бути дуже обережними. Щоб не дати жодного шансу шахраям, потрібно дотримуватися чотирьох правил:

Перевіряйте квартиру в день купівлі. Попросіть нотаріуса перевірити житло в Державному реєстрі речових прав. Потрібно з'ясувати, хто справжній власник та чи має хтось інший зареєстровані права на квартиру. Одразу оформлюйте право власності. Після підписання договору нотаріус має зареєструвати квартиру на ваше ім'я. Відкладати це на потім ризиковано, адже шахраї можуть спробувати повторно продати житло. Самостійно обирайте нотаріуса. Краще звернутися до незалежного фахівця, якому довіряєте. Його дані можна перевірити в Єдиному реєстрі нотаріусів. Отримайте ключі та змініть замки. Після купівлі переконайтеся, що маєте доступ до квартири, а сторонні люди більше не можуть вільно до неї потрапити.

Раніше Новини.LIVE писали, які PIN-коди шахраям найлегше вгадати. Серед найпоширеніших комбінацій — 1234, 1111, 0000 та чотири однакові цифри, а ще коди на основі року народження. Щоб захистити гроші й особисті дані, краще обрати випадковий унікальний PIN і не використовувати однаковий код для різних пристроїв.

Також Новини.LIVE розповідали, як пенсіонерів заманюють обіцянками фінансової допомоги. Шахраї обіцяють від 3 200 до 5 300 гривень і просять перейти на підроблений сайт, підтвердити особисті дані або пройти ідентифікацію. Такі дії можуть відкрити зловмисникам доступ до банківських рахунків, тому інформацію про доплати слід перевіряти на офіційних джерелах.