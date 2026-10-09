Мошенничество с квартирами в Украине: кто рискует остаться без жилья

Ключи в руке на фоне многоэтажки. Фото: Magnific

Квартира может оказаться в чужих руках даже без ведома владельца. Мошенники используют поддельные документы, чтобы переоформить чужую недвижимость, а затем быстро ее продать. Вернуть квартиру после таких махинаций бывает очень сложно. Особенно уязвимыми становятся одинокие пенсионеры и украинцы, которые длительное время находятся за границей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на OBOZ.UA.

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Как мошенники отбирают чужие квартиры

В Украине существует понятие отумершего наследства, которое после смерти владельца никто из наследников не принял. Такое имущество обычно переходит в собственность территориальной громады, однако именно вокруг него возникают мошеннические схемы.

Злоумышленники находят жилье умерших людей, изготавливают поддельные документы и пытаются оформить право собственности на подставных лиц. Например, в одном из случаев гражданин России предоставил поддельное свидетельство о браке с умершей киевлянкой. По документам получалось, что они поженились еще в 1998 году.

В другом деле квартиру пенсионерки пытались переоформить по договору дарения, якобы заключенному в 2006 году. Впоследствии выяснилось, что подпись нотариуса на документе была поддельной.

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Если жилье стоит пустым, мошенники могут попытаться воспользоваться отсутствием хозяина. Для этого подделывают доверенности и другие документы, которые якобы позволяют продавать недвижимость от имени владельца. После переоформления квартиру могут быстро выставить на продажу, иногда даже по цене ниже рыночной.

Ситуация усложняется, если жилье несколько раз меняет владельцев. Последний покупатель может оказаться человеком, который ничего не знал о мошенничестве. В таком случае суд может признать его добросовестным приобретателем, а возврат недвижимости будет зависеть от обстоятельств дела.

Известен случай в Ивано-Франковске, где квартиру продали в 2023 году по доверенности, якобы выданной владелицей. Однако женщина скончалась еще в 2021 году. Несмотря на это, суд отказал в отмене сделки, учтя добросовестность нового владельца.

Как защититься от мошенничества с недвижимостью

Украинцам, покупающим квартиру, следует быть очень осторожными. Чтобы не дать мошенникам ни единого шанса, нужно соблюдать четыре правила:

Проверяйте квартиру в день покупки. Попросите нотариуса проверить жилье в Государственном реестре вещных прав. Нужно выяснить, кто является настоящим собственником и есть ли у кого-то другого зарегистрированные права на квартиру. Сразу оформляйте право собственности. После подписания договора нотариус должен зарегистрировать квартиру на ваше имя. Откладывать это на потом рискованно, ведь мошенники могут попытаться повторно продать жилье. Самостоятельно выбирайте нотариуса. Лучше обратиться к независимому специалисту, которому доверяете. Его данные можно проверить в Едином реестре нотариусов. Получите ключи и смените замки. После покупки убедитесь, что у вас есть доступ к квартире, а посторонние люди больше не могут свободно в нее попасть.

Ранее Новини.LIVE писали, какие PIN-коды мошенникам легче всего угадать. Среди самых распространенных комбинаций — 1234, 1111, 0000 и четыре одинаковые цифры, а также коды на основе года рождения. Чтобы защитить деньги и личные данные, лучше выбрать случайный уникальный PIN-код и не использовать один и тот же код для разных устройств.

Также Новини.LIVE рассказывали, как пенсионеров заманивают обещаниями финансовой помощи. Мошенники обещают от 3 200 до 5 300 гривен и просят перейти на поддельный сайт, подтвердить личные данные или пройти идентификацию. Такие действия могут открыть злоумышленникам доступ к банковским счетам, поэтому информацию о доплатах следует проверять в официальных источниках.