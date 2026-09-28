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Главная Экономика Оплатили штраф по неверным реквизитам: как вернуть деньги

Оплатили штраф по неверным реквизитам: как вернуть деньги

Ua ru
28 сентября 2026 10:16
Отмененный штраф или ошибочный платеж: как вернуть деньги из бюджета
Человек с ноутбуком. Фото: Pexels

Оплата административных и финансовых штрафов в Украине уже давно стала делом нескольких кликов на смартфоне. Однако возврат ошибочно перечисленных или отмененных судом средств из госбюджета превращается в длительный квест. Юристы и специалисты по государственному управлению предупреждают: как только деньги попадают в государственную казну, обычные банковские отмены операций перестают работать. В действие же вступают жесткие процедуры Госказначейства.

Сайт Новини.LIVE выяснял, насколько сложен этот процесс и возможно ли вообще вернуть средства.

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Почему не все так просто

По словам правоведов, проблема для граждан и бизнеса заключается в том, что возврат средств из бюджета требует не просто заявления, а прохождения процедуры идентификации платежа и определения контролирующего органа. При этом сценарий действий кардинально различается в зависимости от причины. Обычная техническая ошибка в реквизитах и судебный приговор об отмене постановления требуют совершенно разных юридических шагов.

Технический сбой или решение суда: в чем разница

Специалисты подчеркивают важность разграничения двух правовых оснований для возврата средств:

  1. Ситуации, когда гражданин дважды оплатил один и тот же штраф, перепутал код бюджетной классификации или отправил деньги не в тот региональный бюджет. В таких случаях отдельного судебного решения не требуется — сам факт ошибки подтверждается банковскими выписками и документами.
  2. Или если на момент перечисления средств постановление имело юридическую силу, а суд признал его незаконным позже. Суммы, уплаченные в соответствии с действовавшим на тот момент документом, не считаются "ошибочно зачисленными". Их возврат нередко требует отдельного иска о гражданско-правовом возмещении.

Почему заявление в Казначейство не сработает

Самый деликатный момент, о котором часто забывают заявители, — это адресат первоначального обращения. Обращаться напрямую в Государственную казначейскую службу бессмысленно. Ведомство является лишь техническим исполнителем и не имеет полномочий самостоятельно принимать решения о возврате средств.

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Эксперты отмечают, что процедура должна проходить по четкому алгоритму:

  1. Плательщик должен определить код бюджетной классификации и орган, куда были направлены средства.
  2. Заявление подается именно в контролирующий орган, а не в Казначейство.
  3. Контролирующий орган проверяет факт зачисления и готовит официальное представление.
  4. Только после получения этого представления Казначейство перечисляет деньги на счет заявителя.

Почему могут отказать в возврате

Наиболее распространенной причиной отказа в возврате средств остается несогласованность данных плательщика. Если штраф за человека оплатил родственник со своей карты или директор перечислил собственные деньги от имени компании, госорганы ориентируются исключительно на реквизиты в графе "Плательщик".

Заявление должно обязательно содержать паспортные данные, идентификационный код (РНОКПП), актуальные банковские реквизиты, обоснование причины и оригинал или заверенную копию платежного документа. Даже если счет, с которого производилась оплата, уже закрыт, это не является препятствием — деньги вернут на новые указанные реквизиты.

Если к делу привлечена исполнительная служба

Самый сложный сценарий возникает тогда, когда штраф взыскивался через Государственную исполнительную службу или частного исполнителя. В таком случае деньги сначала поступают на депозитный счет исполнителя и только потом перечисляются в бюджет.

В результате квитанция о списании средств с банковской карты должника не является прямым доказательством зачисления денег в казну. Для возврата придется запрашивать информацию о платежных поручениях у самого исполнителя.

Кроме того, юристы напоминают, что взысканная исполнителем сумма обычно делится на три части:

  • основной штраф (поступает в бюджет);
  • расходы на исполнительное производство;
  • исполнительный сбор или вознаграждение (10% от суммы).

Требовать возврата всей суммы как "ошибочного штрафа" от одного органа — юридически некорректно, ведь каждая часть возвращается через отдельные процедуры.

Законодательство дает Казначейству 5 рабочих дней на перерасчет средств. Однако этот отсчет начинается только с момента получения готового представления от контролирующего органа. Общий срок рассмотрения дела зависит от скорости проверки документов.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, почему могут оштрафовать за паспорт-книжечку. Украинцам закон разрешает иметь паспорт-книжечку старого образца, который не обязательно срочно менять на ID-карту. Но после достижения определенного возраста в такой паспорт нужно своевременно вклеить новую фотографию.

Также Новини.LIVE сообщали, что грозит нарушителям правил благоустройства. Сорвать цветок с городской клумбы или пройти по газону может показаться мелочью. Но иногда дело может закончиться не только замечанием, но и штрафом, а также компенсацией нанесенного ущерба.

штраф Казначейская служба компенсация деньги возврат
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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