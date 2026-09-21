Штрафы за нарушение правил благоустройства: сколько стоит поврежденная клумба или газон в 2026 году

Люди проходят мимо клумбы. Фото: УНИАН

Сорвать цветок с городской клумбы или пройти по газону может показаться мелочью. Но иногда дело может закончиться не только замечанием, но и штрафом, а также компенсацией причиненного ущерба. В то же время закон не устанавливает отдельного штрафа за каждый сорванный цветок. Известно, за какие действия и как могут наказать.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Что запрещено делать на клумбах и газонах

Цветочная и травянистая растительность относится к зеленым насаждениям, которые охраняются законодательством о благоустройстве. Правила запрещают срывать цветы и ломать ветки деревьев.

Какой штраф может грозить

За уничтожение или повреждение зеленых насаждений, газонов, цветников и других объектов озеленения действует статья 153 КоАП. Для граждан штраф составляет от 170 до 510 гривен, для должностных лиц и ФЛП — от 510 до 850 гривен.

Отдельно может применяться статья 152 КоАП — если речь идет о нарушении правил благоустройства населенного пункта. Для граждан по ней предусмотрен штраф от 340 до 1360 гривен, для должностных лиц и ФЛП — от 850 до 1700 гривен.

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Что будет за сорванные цветы

Штраф — это еще не все. Если зеленым насаждениям был нанесен ущерб, его могут потребовать возместить отдельно. За самовольно срезанные цветы ущерб рассчитывается по их рыночной стоимости, увеличенной в 10 раз.

Например, если рыночная стоимость срезанных цветов составляет 200 гривен, размер ущерба по этой ставке составит 2000 гривен. При наличии административного правонарушения штраф может взиматься отдельно.

Сколько стоит поврежденный газон

Для газонов также установлены отдельные ставки за 1 квадратный метр:

партерный газон — 85 гривен за уничтожение и 43 гривны за повреждение;

обычный — 43 гривны и 25 гривен соответственно;

луговой — 43 гривны и 20 гривен.

Повреждением считаются, в частности, вытаптывание, загрязнение и засорение, если из-за этого отмирает травяной покров, цветы или их корни на площади до 50%.

Если отмирает 50,1% и более поврежденной площади, это уже считается уничтожением газона или цветника.

Одно лишь присутствие человека на газоне не приведет к автоматическому штрафу или начислению убытков. Должно быть установлено повреждение или иное нарушение правил благоустройства.

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