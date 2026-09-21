Штрафи за порушення благоустрою: скільки коштує пошкоджена клумба або газон у 2026 році

Люди йдуть повз клумбу. Фото: УНІАН

Зірвати квітку з міської клумби чи пройтися газоном може здаватися дрібницею. Але іноді справа може закінчитися не лише зауваженням, а й штрафом та компенсацією завданої шкоди. Водночас закон не встановлює окремого штрафу за кожну зірвану квітку. Відомо, за які дії і як можуть покарати.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Що заборонено робити на клумбах та газонах

Квіткова і трав’яна рослинність належить до зелених насаджень, які охороняються законодавством про благоустрій. Правила забороняють рвати квіти та ламати гілки дерев.

Який штраф може загрожувати

За знищення або пошкодження зелених насаджень, газонів, квітників та інших об’єктів озеленення діє стаття 153 КУпАП. Для громадян штраф становить від 170 до 510 гривень, для посадових осіб та ФОП — від 510 до 850 гривень.

Окремо може застосовуватися стаття 152 КУпАП — якщо йдеться про порушення правил благоустрою населеного пункту. Для громадян за нею передбачений штраф від 340 до 1360 гривень, для посадових осіб та ФОП — від 850 до 1700 гривень.

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Що буде за зірвані квіти

Штраф — це ще не все. Якщо зеленим насадженням завдали шкоди, її можуть вимагати компенсувати окремо. За самовільно зрізані квіти шкоду рахують за їхньою ринковою вартістю, збільшеною у 10 разів.

Наприклад, якщо ринкова вартість зрізаних квітів становить 200 гривень, розмір шкоди за цією таксою складе 2000 гривень. За наявності адміністративного правопорушення штраф може стягуватися окремо.

Скільки коштує пошкоджений газон

Для газонів також встановлені окремі такси за 1 квадратний метр:

партерний газон — 85 гривень за знищення і 43 гривні за пошкодження;

звичайний — 43 гривні і 25 гривень відповідно;

луговий — 43 гривні і 20 гривень.

Пошкодженням вважають, серед іншого, витоптування, забруднення та засмічення, якщо через це відмирає трав’яний покрив, квіти або їхнє коріння на площі до 50%.

Якщо відмирає 50,1% і більше пошкодженої площі, це вже вважається знищенням газону або квітника.

Одна лише присутність людини на газоні не призведе до автоматичного штрафу чи нарахування збитків. Має бути встановлене пошкодження або інше порушення правил благоустрою.

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