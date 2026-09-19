Коли штраф перетворюється на кримінальну справу: межі відповідальності

Чоловік в наручниках сидить за столом. Фото: magnific.com

Штраф чи кримінальне провадження, адміністративний арешт чи ризик позбавлення волі — наслідки одного й того самого, на перший погляд, вчинку можуть суттєво відрізнятися. Вирішальними є не лише розмір завданої шкоди, а й спосіб дії, повторність та інші обставини. Існують чіткі критерії, за якими визначають межу між адміністративною та кримінальною відповідальністю.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Адміністративний проступок і кримінальне правопорушення

У побуті часто вважають, що незначне порушення карається за КУпАП, а серйозніше — за Кримінальним кодексом. Проте універсального критерію для всіх ситуацій немає. Кваліфікація залежить від конкретного складу правопорушення та передбачених законом ознак.

Стаття 9 КУпАП визначає адміністративне правопорушення як протиправну, винну дію або бездіяльність, за яку встановлено адміністративну відповідальність. Якщо діяння за своїм характером не тягне кримінальної відповідальності, до особи можуть застосувати, зокрема, штраф, громадські роботи, адміністративний арешт або конфіскацію.

За статтею 11 КК кримінальним правопорушенням є суспільно небезпечне винне діяння, передбачене Кримінальним кодексом.

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Водночас формальна наявність ознак злочину ще не завжди означає кримінальну відповідальність: закон передбачає правило про малозначність, якщо вчинене не становить суспільної небезпеки.

Крім того, стаття 12 КК розмежовує кримінальні проступки та злочини. Тому ці поняття не є тотожними.

Чому сума збитків не завжди визначає відповідальність

Для правильної кваліфікації враховують сукупність обставин: вартість майна, спосіб заволодіння ним, наслідки для потерпілого, вік особи, повторність, систематичність та інші ознаки, передбачені конкретною статтею.

Показовим прикладом є дрібне викрадення. Стаття 51 КУпАП встановлює адміністративну відповідальність за крадіжку, шахрайство, привласнення або розтрату чужого майна, якщо йдеться про відповідний розмір шкоди.

Водночас повторність і систематичність можуть впливати на суворість відповідальності.

У 2024 році законодавство змінило межу дрібного викрадення. Закон №3886-IX підвищив відповідний поріг, а Верховний Суд звертав увагу, що така зміна може призводити до декриміналізації діянь, які раніше підпадали під кримінально-правову оцінку.

Тобто зміна одного законодавчого показника іноді фактично змінює межу між адміністративною та кримінальною відповідальністю.

Які орієнтири діють для дрібного викрадення у 2026 році

Для кваліфікації правопорушень закон використовує розрахункові показники. У наведеному підході 1664 грн — це розмір податкової соціальної пільги у 2026 році, який застосовується для визначення неоподатковуваного мінімуму доходів громадян у випадках, коли закон використовує його як кваліфікуючий показник.

Відповідно, для дрібного викрадення за статтею 51 КУпАП орієнтири такі:

до 832 грн — адміністративна відповідальність за дрібне викрадення;

від 832 до 3 328 грн — також адміністративна відповідальність, але із суворішою санкцією;

понад 3 328 грн — можливе застосування кримінально-правових норм про правопорушення проти власності.

Однак сама сума не є автоматичною підставою для кримінального обвинувачення. Остаточна кваліфікація залежить від способу вчинення, обставин справи та наявності інших передбачених законом ознак.

Чи може адміністративна справа перерости у кримінальну

Попереднє адміністративне провадження не завжди виключає можливість кримінального переслідування за пов’язані події.

Водночас людину не можна двічі притягувати до відповідальності за одне й те саме діяння.

Тому потрібно чітко встановити, за який саме вчинок особу вже покарали та що є предметом нового кримінального обвинувачення.

Наприклад, після ДТП спочатку може йтися про пошкодження майна, а згодом — про встановлене тілесне ушкодження потерпілого. Якщо кримінальна норма охоплює інший, тяжчий наслідок, це не обов’язково означає повторне покарання за той самий склад правопорушення.

У справах про домашнє насильство також важливо розмежовувати окремі епізоди. Попередня поведінка може підтверджувати систематичність, але не повинна вдруге ставати предметом покарання.

Які обставини можуть змінити кваліфікацію

Залежно від виду правопорушення закон може надавати вирішального значення різним факторам:

Вартість майна — один із критеріїв для розмежування дрібного викрадення та кримінальних правопорушень проти власності. Наслідки — мають особливе значення, зокрема, у справах про порушення правил дорожнього руху. Саме тяжкість заподіяної шкоди може змінити адміністративну кваліфікацію на кримінальну. Спосіб вчинення — наприклад, застосування насильства або інший передбачений законом спосіб може впливати на склад правопорушення. Повторність і систематичність — у визначених законом випадках можуть посилювати відповідальність або впливати на перехід до кримінально-правової оцінки. Особливі обставини — вчинення діяння в умовах воєнного стану, групою осіб, службовою особою, щодо неповнолітнього чи із застосуванням насильства може мати значення для кваліфікації.

Отже, межа між КУпАП і Кримінальним кодексом визначається не одним показником, а сукупністю юридично значущих обставин.

З якого віку настає відповідальність

За статтею 12 КУпАП адміністративна відповідальність в Україні загалом настає з 16 років.

Кримінальна відповідальність також зазвичай настає з 16 років. Водночас стаття 22 КК передбачає перелік діянь, за які особа може відповідати вже з 14 років. Серед них — умисне вбивство, умисне тяжке тілесне ушкодження, зґвалтування, крадіжка, грабіж, розбій, вимагання, хуліганство та інші прямо визначені законом правопорушення.

Тому неповноліття не завжди звільняє від відповідальності. Водночас у таких справах особливого значення набувають процесуальні гарантії, участь законних представників і недопущення тиску під час допиту.

Таким чином, для правильної кваліфікації необхідно з’ясувати, що саме сталося, яким способом, які наслідки настали, чи є причинний зв’язок, чи присутні повторність або систематичність та, чи містить діяння всі ознаки конкретного складу правопорушення. Саме це визначає, чи залишиться справа в межах адміністративної відповідальності, чи перейде у кримінальну площину.

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