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Главная Экономика От штрафа до тюрьмы: когда административное правонарушение становится уголовным

От штрафа до тюрьмы: когда административное правонарушение становится уголовным

Ua ru
19 сентября 2026 09:12
Когда штраф перерастает в уголовное дело: пределы ответственности
Мужчина в наручниках сидит за столом. Фото: magnific.com

Штраф или уголовное дело, административный арест или риск лишения свободы — последствия одного и того же, на первый взгляд, поступка могут существенно различаться. Решающими являются не только размер причиненного ущерба, но и способ совершения, рецидивизм и другие обстоятельства. Существуют четкие критерии, по которым определяется граница между административной и уголовной ответственностью.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Административный проступок и уголовное правонарушение

В быту часто считают, что незначительное нарушение наказывается по Кодексу об административных правонарушениях, а более серьезное — по Уголовному кодексу. Однако универсального критерия для всех ситуаций нет. Квалификация зависит от конкретного состава правонарушения и предусмотренных законом признаков.

Статья 9 КоАП определяет административное правонарушение как противоправное, виновные действие или бездействие, за которое установлена административная ответственность. Если деяние по своему характеру не влечет за собой уголовную ответственность, к лицу могут быть применены, в частности, штраф, общественные работы, административный арест или конфискация.

Согласно статье 11 УК, уголовным правонарушением является общественно опасное виновные деяние, предусмотренное Уголовным кодексом.

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В то же время формальное наличие признаков преступления еще не всегда означает уголовную ответственность: закон предусматривает правило о малозначительности, если содеянное не представляет общественной опасности.

Кроме того, статья 12 УК проводит разграничение между уголовными проступками и преступлениями. Поэтому эти понятия не тождественны.

Почему сумма ущерба не всегда определяет ответственность

Для правильной квалификации учитывается совокупность обстоятельств: стоимость имущества, способ завладения им, последствия для потерпевшего, возраст лица, повторность, систематичность и другие признаки, предусмотренные конкретной статьей.

Показательным примером является мелкое хищение. Статья 51 КоАП устанавливает административную ответственность за кражу, мошенничество, присвоение или растрату чужого имущества, если речь идет о соответствующем размере ущерба.

В то же время рецидивизм и систематичность могут влиять на строгость ответственности.

В 2024 году законодательство изменило порог мелкого хищения. Закон № 3886-IX повысил соответствующий порог, а Верховный Суд обращал внимание на то, что такое изменение может приводить к декриминализации деяний, которые ранее подпадали под уголовно-правовую оценку.

То есть изменение одного законодательного показателя иногда фактически меняет границу между административной и уголовной ответственностью.

Какие ориентиры действуют для мелкого хищения в 2026 году

Для квалификации правонарушений закон использует расчетные показатели. В приведенном подходе 1664 грн — это размер налоговой социальной льготы в 2026 году, который применяется для определения необлагаемого минимума доходов граждан в случаях, когда закон использует его в качестве квалифицирующего показателя.

Соответственно, для мелкого хищения по статье 51 КУоАП ориентиры следующие:

  • до 832 грн — административная ответственность за мелкое хищение;
  • от 832 до 3 328 грн — также административная ответственность, но с более строгой санкцией;
  • свыше 3 328 грн — возможно применение уголовно-правовых норм о правонарушениях против собственности.

Однако сама по себе сумма не является автоматическим основанием для уголовного обвинения. Окончательная квалификация зависит от способа совершения, обстоятельств дела и наличия других предусмотренных законом признаков.

Может ли административное дело перерасти в уголовное

Предварительное административное производство не всегда исключает возможность уголовного преследования за связанные события.

В то же время человека нельзя дважды привлекать к ответственности за одно и то же деяние.

Поэтому необходимо четко установить, за какой именно поступок лицо уже было наказано и что является предметом нового уголовного обвинения.

Например, после ДТП сначала речь может идти о повреждении имущества, а впоследствии — об установленном телесном повреждении потерпевшего. Если уголовная норма охватывает иное, более тяжкое последствие, это не обязательно означает повторное наказание за тот же состав правонарушения.

В делах о домашнем насилии также важно разграничивать отдельные эпизоды. Предыдущее поведение может подтверждать систематичность, но не должно во второй раз становиться предметом наказания.

Какие обстоятельства могут изменить квалификацию

В зависимости от вида правонарушения закон может придавать решающее значение различным факторам:

  1. Стоимость имущества — один из критериев для разграничения мелкого хищения и уголовных правонарушений против собственности.
  2. Последствия — имеют особое значение, в частности, в делах о нарушении правил дорожного движения. Именно тяжесть причиненного ущерба может изменить административную квалификацию на уголовную.
  3. Способ совершения — например, применение насилия или иной предусмотренный законом способ может влиять на состав правонарушения.
  4. Повторность и систематичность — в определенных законом случаях могут усугублять ответственность или влиять на переход к уголовно-правовой оценке.
  5. Особые обстоятельства — совершение деяния в условиях военного положения, группой лиц, должностным лицом, в отношении несовершеннолетнего или с применением насилия может иметь значение для квалификации.

Таким образом, граница между Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом определяется не одним показателем, а совокупностью юридически значимых обстоятельств.

С какого возраста наступает ответственность

Согласно статье 12 КУоАП административная ответственность в Украине, как правило, наступает с 16 лет.

Уголовная ответственность также обычно наступает с 16 лет. В то же время статья 22 УК предусматривает перечень деяний, за которые лицо может нести ответственность уже с 14 лет. Среди них — умышленное убийство, умышленное причинение тяжких телесных повреждений, изнасилование, кража, грабеж, разбой, вымогательство, хулиганство и другие прямо определенные законом правонарушения.

Поэтому несовершеннолетие не всегда освобождает от ответственности. В то же время в таких делах особое значение приобретают процессуальные гарантии, участие законных представителей и недопущение давления во время допроса.

Таким образом, для правильной квалификации необходимо выяснить, что именно произошло, каким образом, какие последствия наступили, имеется ли причинно-следственная связь, присутствуют ли повторность или систематичность, а также содержит ли деяние все признаки конкретного состава правонарушения.

Именно это определяет, останется ли дело в рамках административной ответственности или перейдет в уголовную плоскость.

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Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

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