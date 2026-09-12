Эти финансовые операции приведут к серьезным проблемам: за что грозит тюрьма

Купюры номиналом 500 грн. Фото: НБУ/Flickr

В Украине некоторые операции с валютой влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность. То есть гражданам грозит лишение свободы за незаконную деятельность, главным инструментом которой являются деньги. Мы разобрались, какие финансовые нарушения влекут лишение свободы по состоянию на сентябрь 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Уголовный кодекс.

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Подделка валютных ценностей

Статья 199 УК предусматривает строгую ответственность за изготовление, хранение, приобретение, перевозку и транспортировку поддельных купюр. Речь идет о покупке товаров с использованием таких банкнот, а также об их сбыте.

Нарушителям грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет, а повторное аналогичное деяние влечет за собой лишение свободы на 5-10 лет с конфискацией имущества. Если в деле фигурировала организованная группа или сумма в особо крупном размере, срок лишения свободы увеличивается до 8-12 лет.

Отмывание и легализация доходов

Некоторые финансовые операции могут использоваться для отмывания незаконно приобретенных средств. Например, заключение фиктивных сделок, осуществление денежных переводов в крупных размерах, пополнение банковских счетов лиц в офшорных зонах и пр.

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Если удастся доказать причастность таких действий к легализации доходов, нарушителя могут лишить свободы на срок от трех до шести лет в соответствии со статьей 209 Уголовного кодекса. Также ему запретят занимать определенные должности сроком до двух лет с дополнительной конфискацией имущества.

Использование бюджетных средств

Должностных лиц могут привлечь к ответственности по статье 210 УК "Нецелевое использование бюджетных средств". За это предусмотрен штраф от 17 000 до 68 000 грн, либо исправительные работы до двух лет, либо ограничение свободы до трех лет.

Если речь идет о сумме в особо крупных размерах, повторном совершении правонарушения или нецелевом использовании по предварительному сговору группой лиц, то могут лишить свободы на срок от двух до шести лет.

Ранее Новини.LIVE писали, что ждет украинцев в октябре 2026 года. Пересматривать социальные стандарты не планируют, то есть минимальная зарплата, прожиточный минимум и другие выплаты останутся на прежнем уровне. Налоги придется платить в полном объеме.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы должны декларировать валюту при пересечении государственной границы. Закон разрешает вывоз не более 10 000 евро в эквиваленте без подтверждения источников происхождения. В противном случае грозит штраф в размере 20% от суммы превышения.