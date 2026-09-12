Ці фінансові операції призведуть до серйозних проблем: за що загрожує в’язниця

Купюри номіналом 500 грн. Фото: НБУ/Flickr

В Україні деякі операції з валютою караються не лише адміністративною, але й кримінальною відповідальністю. Тобто громадянам загрожує позбавлення волі за незаконну діяльність, у якій головним інструментом є гроші. Ми розібралися, які фінансові порушення тягнуть за собою ув'язнення станом на вересень 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Кримінальний кодекс.

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Підробка валютних цінностей

Стаття 199 ККУ передбачає сувору відповідальність за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення і транспортування підроблених купюр. Йдеться про купівлю товарів із використанням таких банкнот, а також їх збут.

Порушникам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років, а повторна аналогічна дія тягне за собою ув'язнення на 5-10 років із конфіскацією майна. Якщо у справі фігурувала організована група чи сума в особливо великому розмірі, термін позбавлення волі збільшується до 8-12 років.

Відмивання та легалізація доходів

Деякі фінансові операції можуть бути використані для відмивання незаконно набутих фінансів. Наприклад, укладання фіктивних угод, здійснення грошових переказів у великих розмірах, поповнення банківських рахунків осіб в офшорних зонах тощо.

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Якщо вдасться довести причетність таких дій до легалізації доходів, порушника можуть позбавити волі на строк від трьох до шести років, згідно зі статтею 209 Кримінального кодексу. Також йому заборонять обіймати певні посади терміном до двох років із додатковою конфіскацією майна.

Використання бюджетних коштів

Службових осіб можуть притягнути до відповідальності за статтею 210 ККУ "Нецільове використання бюджетних коштів". За це передбачили штраф від 17 000 до 68 000 грн, або виправні роботи до двох років, або обмеження волі до трьох років.

Якщо йдеться про суму в особливо великих розмірах, повторне скоєння правопорушення або нецільове використання за попередньою змовою групою осіб, то можуть ув'язнити на строк від двох до шести років.

Раніше Новини.LIVE писали, що чекає українців у жовтні 2026 року. Соціальні стандарти переглядати не планують, тобто мінімальна зарплата, прожитковий мінімум та інші виплати залишаться на попередньому рівні. Податки доведеться сплачувати в повному розмірі.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці повинні декларувати валюту під час перетину державного кордону. Закон дозволяє вивезення не більше 10 000 євро в еквіваленті без підтвердження джерел походження. Інакше загрожує штраф у розмірі 20% від суми перевищення.