Сорванная пломба со счетчика: сколько придется заплатить штрафа

Счетчик. Фото: Новини.LIVE

Любое самовольное вмешательство в работу приборов учета электроэнергии в Украине строго запрещено законодательством. Срыв пломб, повреждение корпусов или попытки открутить винты считаются нарушением правил пользования электроэнергией и влекут за собой не только административную ответственность, но и немалые суммы штрафов.

Сайт Новини.LIVE выяснял, как правильно действовать потребителям, если счетчик вышел из строя или сгорел не по их вине, чтобы избежать наказания.

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Размеры штрафов и запрещенные действия потребителя

Согласно статье 103-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за самовольное использование электроэнергии, повреждение приборов или нарушение правил предусмотрено финансовое взыскание.

В 2026 году это следующие суммы:

для граждан — штраф от 1 700 до 3 400 гривен;

для должностных лиц — штраф от 8 500 до 17 000 гривен.

Помимо штрафа, поставщик электроэнергии может выставить счет на стоимость неучтенной электроэнергии. Эта сумма, как правило, в разы превышает сам административный штраф.

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Главным правилом, позволяющим избежать значительного штрафа, является отсутствие самодеятельности.

В первую очередь необходимо:

Прекратить подачу тока. В случае задымления, плавления или искрения немедленно обесточить жилище. Немедленно вызвать аварийную бригаду оператора системы распределения.

Ни в коем случае не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Снимать, демонтировать или разбирать прибор строго запрещено из-за угрозы для жизни и риска обвинений в фальсификации.

Когда замена прибора производится бесплатно

Замена неисправного прибора осуществляется по письменному заявлению потребителя в течение 5 рабочих дней. А если из-за этого в доме отключился свет — в течение 1 дня. В таких случаях всегда проводится экспертиза. Если она установит, что поломка произошла по вине производителя и не по вине потребителя, замена и ремонт будут выполнены бесплатно. Если же прибор поврежден умышленно или по небрежности хозяев, им придется оплатить стоимость нового счетчика и монтажных работ.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, почему даже за небольшую сумму задолженности могут ограничить или вообще прекратить предоставление коммунальных услуг. Однако прекратить коммунальное обслуживание без предупреждения не имеют права. Поставщик должен заранее предупредить о возможном отключении.

Также Новини.LIVE сообщали об изменениях в оплате коммунальных услуг по электроснабжению. Главным для украинцев является появление динамической цены. Это означает, что стоимость электроэнергии будет меняться в течение суток в зависимости от того, сколько она стоит на оптовом рынке в конкретные часы.