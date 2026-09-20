Зірвана пломба з лічильника: скільки доведеться сплатити штрафу

Лічильник. Фото: Новини.LIVE

Будь-яке самовільне втручання в роботу приладів обліку електроенергії в Україні суворо заборонено законодавством. Зрив пломб, пошкодження корпусів чи спроби відкрутити гвинти вважаються порушенням правил користування електроенергією і тягнуть за собою не лише адміністративну відповідальність, а й чималі суми штрафів.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, як правильно діяти споживачам, якщо лічильник вийшов з ладу чи згорів не з їхньої вини, щоб уникнути покарання.

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Розміри штрафів та заборонені дії споживача

Згідно зі статтею 103-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за самовільне використання електроенергії, пошкодження приладів чи порушення правил передбачено фінансове стягнення.

У 2026 році це такі суми:

для громадян — штраф від 1 700 до 3 400 гривень;

для посадових осіб — штраф від 8 500 до 17 000 гривень.

Окрім штрафу, постачальник електроенергії може перерахувати вартість необлікованої електроенергії. Ця сума зазвичай у рази перевищує саме адміністративне стягнення.

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Першочергові дії у разі пошкодження лічильника

Головним правилом, аби не отримати чималу суму штрафу, тут виступає відсутність самодіяльності.

Першочергово необхідно:

Припинити подачу струму. У разі задимлення, плавлення чи іскріння негайно знеструмити оселю. Негайно викликати аварійну бригаду оператора системи розподілу.

В жодному разі не потрібно намагатись ремонтувати самостійно. Знімати, демонтувати чи розбирати прилад власноруч суворо заборонено через загрозу для життя та ризик звинувачень у фальсифікації.

Коли заміну приладу зроблять безкоштовно

Заміна несправного приладу виконується за письмовою заявою споживача протягом 5 робочих днів. А якщо в будинку через це зникло світло — протягом 1 дня. У таких випадках завжди проводиться експертиза. Якщо вона встановить заводський факт поломки без вини споживача, заміну та ремонт виконають безкоштовно. Якщо ж прилад пошкоджено навмисно чи через недбалість господарів, їм доведеться оплатити вартість нового лічильника та монтажних робіт.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чому навіть за невелику суму боргу можуть обмежити або взагалі припинити надання комунальних послуг. Проте припинити комунальну послугу без попередження не мають права. Постачальник повинен заздалегідь попередити про можливе відключення.

Також Новини.LIVE повідомляли про зміни щодо оплати комунальних послуг за електропостачання. Головним для українців є поява динамічної ціни. Це означає, що вартість електроенергії буде змінюватися протягом доби залежно від того, скільки вона коштує на оптовому ринку в конкретні години.