Банківська картка та смартфон в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці щодня здійснюють перекази з картки на картку — повертають позичені гроші, оплачують послуги, допомагають близьким тощо. У певних випадках навіть невеликі суми можуть привернути увагу фінансового моніторингу. Є три поширені помилки під час платежів, через які банк може запідозрити порушення та ініціювати перевірку.

Про це повідомляє юридична компанія YANKIV, передають Новини.LIVE.

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Перекази без призначення платежу

Дуже часто українці здійснюють переказ та залишають без уваги поле "Призначення платежу", хоча коротке пояснення допомагає банку зрозуміти причину переказу. Важливо вказувати реальну причину платежу, щоб зменшити ймовірність перевірки.

Наприклад, під час переказу особистих коштів можна вказати, залежно від ситуації, такі варіанти:

повернення боргу;

допомога батькам;

подарунок;

переказ родину на побутові потреби.

У випадках зі спільними витратами можна зазначити оплату вечері, комунальних послуг або покупок. Якщо здійснюється благодійний переказ, то відповідно написати, що це допомога або внесок.

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Дивні формулювання у призначенні платежу

Вказувати призначення платежу потрібно, але не менш важливо робити це правильно. Деякі слова можуть стати "тригером" для банку ініціювати перевірку, навіть якщо їх було написано жартома або не обдумавши.

Увагу банку можуть привернути фрази типу:

"відмивання";

"за крипту";

"обмін валюти";

"за готівку";

"конверт", тощо.

Подібні слова у призначенні платежу можуть стати підставою для додаткової перевірки. Банк може попросити документ, що підтвердять походження коштів та тимчасово обмежити доступ до рахунку.

Разом з тим юристи не рекомендують замінювати реальну причину переказу нейтральним поясненням, адже якщо банк попросить підтвердження, то невідповідність даних може посилити підозри.

Особисті рахунки для бізнес-платежів

ФОП та інші особи, які працюють із підприємцями повинні розмежовувати рахунки для особистих потреб та комерційних розрахунків. В останньому випадку варто використовувати бізнес-перекази та підтверджувати їх договорами та актами виконаних робіт.

Якщо перекази здійснюються між ФОП, то можна зазначити оплату консультаційних або маркетингових послуг, виконаних робіт чи передоплату за товар. При цьому юридичні особи можуть вказувати оплату за рахунком або договором, а також розрахунок за поставлені товари.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що робити, якщо переказали гроші на чужу картку. В такій ситуації все залежить від того, між якими банками відбувся переказ. Якщо операція між картками одного банку, шанс повернути кошти є.

Також Новини.LIVE писали, як анкета-опитувальник банку може зменшити ризик фінмоніторингу. Заповнення форми потребує правильного підходу. Невідповідніть між вказаними даними та фактичними операціями збільшує ризик перевірки банком.