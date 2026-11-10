Євро в руках. Фото: Новини.LIVE

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт, який може значно змінити систему здійснення міжнародних переказів коштів. Йдеться про приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Для українців це означає лише зручніші перекази в євро з Європи та до європейських країн. За відповідне рішення проголосували 258 народних депутатів.

Про це йдеться в картці законопроєкту № 15 503, передають Новини.LIVE.

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Як працює SEPA

SEPA — це Єдина зона платежів у євро, яка об'єднує країни спільними правилами безготівкових переказів у цій валюті. Завдяки системі міжнародні платежі між банками різних країн можуть здійснюватися так само, як і звичайні внутрішні перекази.

Для українців приєднання до SEPA може мати такі переваги:

дешевші перекази в євро між Україною та країнами-учасницями;

швидше зарахування коштів;

менша залежність від банків-посередників;

зрозуміліші правила та витрати під час міжнародних платежів.

Особливо це важливо для українців, які працюють у країнах Європи, отримують оплату від іноземних клієнтів або переказують гроші родичам в Україну. Або ж навпаки працюють на український ринок праці і розраховуються за окремі послуги гривнею.

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Чи скасують комісії взагалі

Підключення до системи не гарантує, що всі перекази стануть безкоштовними. Вартість операцій залежатиме від тарифів конкретних банків. А під час обміну гривні на євро зберігатимуться витрати, пов'язані з конвертацією.

Проте робота цієї системи в Україні може зменшити суми комісій на міжнародні перекази.

Варто памʼятати, що SEPA не скасовує валютних обмежень Національного банку України. Система визначає механізм проведення платежів у євро, але не надає автоматичного дозволу на операції, які обмежені українським валютним законодавством.

Коли українці зможуть користуватися SEPA

Поки що Верховна Рада розглянула законопроєкт і підтримала його у першому читанні. Далі має бути друге читання, підписання, офіційне опублікування і вже пізніше набрання його чинності.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як українці можуть привернути увагу фінмоніторингу при переказі коштів. Зазвичай українці дуже часто надсилають гроші, не звертаючи уваги на поле "призначення платежу". Особливо якщо йдеться про велику суму переказу, у банківської установи можуть виникнути питання.

Також Новини.LIVE повідомляли, чи оподатковуються перекази коштів на картку від рідних. Тут все залежить від ступеня спорідненості родичів. Якщо переказ здійснює двоюрідний брат чи сестра, тоді відсоток суми належатиме державі.