Женщины возле банкомата ПриватБанка. Фото: УНИАН

Каждая банковская карта имеет срок действия, по истечении которого платежный инструмент необходимо перевыпустить. Как правило, даже просроченной картой можно пользоваться, ведь сам счет остается активным, и выплаты могут поступать на него и в дальнейшем. Впрочем, возможность расплачиваться такой картой уже зависит от правил банка, выдавшего ее.

Об этом сообщается в блоге сервиса Portmone, передают Новини.LIVE.

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Как работает карта по истечении срока действия

Проверить срок действия банковской карты можно на ее лицевой стороне или в мобильном приложении банка. Когда срок подходит к концу, банк, как правило, уведомляет клиента о необходимости перевыпуска карты.

В то же время истечение срока действия не означает, что клиент теряет доступ к средствам и совершенно не может ими распоряжаться. Банковский счет продолжает работать, а деньги никуда не исчезают.

В условиях военного положения популярные украинские банки смягчают правила и автоматически продлевают срок действия карт, понимая, что не у каждого клиента есть возможность пройти эту процедуру.

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Что с картами ПриватБанка и Ощадбанка

ПриватБанк позволяет клиентам пользоваться просроченными картами еще в течение 2,5 лет. В частности, такими платежными средствами можно оплачивать покупки, осуществлять переводы и снимать наличные.

Ощадбанк автоматически продлил срок действия карт до 31 декабря 2026 года. Это касается карт, срок действия которых истек после февраля 2022 года. Однако продление не распространилось на счета, по которым не было операций с 1 января 2025 года или которые имеют нулевой или отрицательный баланс.

Что касается других украинских банков, то клиентам следует уточнять условия непосредственно в финансовом учреждении.

Переводы, пенсия и зарплата на просроченную карту

Просроченную карту можно и дальше использовать для привычных операций, если банк автоматически продлил срок ее действия. В частности, можно оплачивать коммунальные услуги, покупки и налоги, а также переводить средства.

Аналогично не должно возникнуть проблем с зачислением пенсионных выплат или заработной платы. Деньги поступают не непосредственно на пластиковую карту, а на банковский счет, к которому она привязана. В зависимости от внутренних правил банка деньги могут оставаться на счете до обращения владельца или автоматически зачисляться на обновленную карту.

Как получить деньги с просроченной карты

Если на счете остались средства, а банк не продлил срок действия карты, есть несколько вариантов, как получить к ним доступ.

Стоит рассмотреть три варианта:

Оформление цифровой карты. В мобильном приложении банка, в частности, "Приват24" или monobank, можно за несколько минут оформить виртуальную карту. После этого ее можно привязать к кошельку Apple Pay или Google Pay и осуществлять расчеты. Обратиться в банк. Клиент может снять наличные непосредственно в кассе своего банка, предъявив документ, удостоверяющий личность. Заказать новую физическую карту. Если существует острая необходимость именно в пластиковой карте, можно оформить перевыпуск в банковском приложении. Например, в "Приват24" процедура займет 1-2 минуты, а доставка в отделение или почтомат "Новой почты" бесплатна до 31 декабря 2026 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, как уберечь сбережения в 2026 году. Банковская карта имеет ряд преимуществ, но под рукой стоит иметь и запас наличных. Также часть средств можно положить на депозит.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что владельцам платежных карт могут звонить мошенники. Обычно такие лица представляются сотрудниками банка и могут сеять панику, якобы из-за оформления чужого кредита на имя клиента. В таких случаях главное — не передавать никакие личные данные, включая одноразовые коды.