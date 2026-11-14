Жінки біля банкомата ПриватБанку. Фото: УНІАН

Кожна банківська картка має термін дії, після закінчення якого платіжний інструмент потрібно перевипустити. Зазвичай навіть простроченою карткою можна користуватися, адже сам рахунок залишається активним і виплати можуть надходити на нього надалі. Втім, можливість розраховувати такою картою вже залежить від правил банку, що її видав.

Про це повідомляється у блозі сервісу Portmone, передають Новини.LIVE.

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Як працює картка після закінчення строку дії

Перевірити термін дії банківської картки можна на її лицьовій стороні або в мобільному застосунку банку. Коли строк наближається до завершення банк як правило попереджає клієнта про необхідність перевипустити картку.

Водночас закінчення терміну дії не означає, що клієнт втрачає доступ до коштів та зовсім не може ними розпоряджатися. Банківський рахунок продовжує працювати, а гроші нікуди не зникають.

В умовах воєнного стану популярні українські банки послаблюють правила та автоматично продовжують строк дії карток, розуміючи, що не у кожного клієнта є можливість здійснити процедуру.

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Що з картками ПриватБанку та Ощадбанку

ПриватБанк дозволяє клієнтам користуватися простроченими картками ще протягом 2,5 років. Зокрема, такими платіжними засобами можна оплачувати покупки, здійснювати перекази та знімати готівку.

Ощадбанк автоматично продовжив строк дії карток до 31 грудня 2026 року. Це стосується карток, строк дії яких закінчився після лютого 2022 року. Однак продовження не поширилось на рахунки, за якими не було операцій з 1 січня 2025 року або які мають нульовий чи від'ємний баланс.

Щодо інших українських банків, то клієнтам варто уточнювати умови безпосередньо у фінансовій установі.

Перекази, пенсія та зарплата на прострочену картку

Прострочену картку можна й надалі використовувати для звичних операцій, якщо банк автоматично продовжив строк її дії. Зокрема, можна платити за комунальні послуги, оплачувати покупки та податки, переказувати кошти.

Аналогічно не має виникнути проблем із зарахуванням пенсійних виплат або заробітної плати. Гроші надходять не безпосередньо на пластикову картку, а на банківський рахунок, до якого вона прив'язана. Залежно від внутрішніх правил банку, гроші можуть залишатися на рахунку до звернення власника або автоматично зараховуватися на оновлену картку.

Як отримати гроші з простроченої картки

Якщо на рахунку залишилися кошти, а банк не продовжив термін дії картки, є кілька варіантів як отримати до них доступ.

Варто розглянути три варіанти:

Оформлення цифрової картки. У мобільному застосунку банку, зокрема, "Приват24" або monobank, можна за декілька хвилин випустити віртуальну картку. Після цього її можна прив'язати до гаманця Apple Pay або Google Pay та здійснювати розрахунки. Звернутися до банку. Клієнт може зняти готівку безпосередньо у касі свого банку, надавши документ, що посвідчує особу. Замовити нову фізичну картку. Якщо існує гостра потреба саме у пластиковій карті, можна оформити перевипуск у банківському застосунку. Наприклад, у "Приват24" процедура займе 1-2 хв, а доставка до відділення або поштомату "Нової пошти" безкоштовна до 31 грудня 2026 року.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, як уберегти заощадження у 2026 році. Банківська картка має низку переваг, але під рукою варто мати й запас готівки. Також частку коштів можна покласти на депозит.

Також Новини.LIVE писали, що власникам платіжних карток можуть телефонувати шахраї. Зазвичай такі особи представляються працівниками банку та можуть здіймати паніку нібито через оформлення чужого кредиту на ім'я клієнта. В таких випадках головне не передавати ніякі особисті дані, включно з одноразовими кодами.